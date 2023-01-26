Yapay Zeka Artık İnsan Hafızası İşlevi Görecek

Yapay zeka her geçen gün insanlığı şaşırtmaya ve etik sorular sormamıza neden oluyor. ABD merkezli teknoloji firması Heyday tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka, insan hafızasına entegre edilebiliyor. Uzmanlara göre internet nedeniyle zayıflayan insan hafızası, yeni yapay zekanın yardımıyla güçlendirilecek.

Öte yandan bazı kişilerin yapay zekanın insan hafızasına entegre edilmesiyle ilgili etik sorunları da bulunuyor. Bu durumun insanı insan yapan bazı özellikleri götürebileceğini düşünenler mevcut.

İnsanların Neyi Daha Fazla Dikkate Aldığını Takip Edecek

İnternet, günümüzde en önde gelen bilgi alma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle insanların hafızalarında sakladığı birçok bilginin kanyakları da internet tarayıcıları gibi programlarda depolanabiliyor. Ancak Heyday'in geliştirdiği yapay zekanın diğer internet arşivi uygulamalarından farkı, insanların ne üzerinde daha fazla durduğunu saptamak olacak.

Buna göre Heyday yapay zekası insanların tıkladığı linklerin yanı sıra paragrafları okuma süresi ve anahtar kelime takibi gibi işlevlere de sahip olacak.

Heyday CEO'su Samiur Rahman, aslen hatırlama yerine yaratıcı düşünme ve analiz gibi yetenekleri geliştirmeye yönelik olacağını belirtiyor.

Bazı insan bilimleri uzmanları ise beynin de aynı vücut gibi sağlıklı ve sürekli çalışır halde tutulması gerektiğini belirterek zaten halihazırda son 20 yıldır zayıflayan hafıza yeteneğimizin Heyday'inkine benzer projelerle çok daha kötü hale geleceğini düşünüyor.