Bu da Oldu: ChatGPT Tıp Lisans Sınavını Geçti

Teknoloji dünyasında 2022'nin en çok konuşulan yeniliklerinden biri de OpenAI ekibinin yarattığı ChatGPT olmuştu. Yapay zekaya sahip bir sohbet botu olan ChatGPT, hikaye yazmaktan karmaşık algoritmalar oluşturmaya kadar birçok alanda kendini kanıtladı. ABD'de ChatGPT'nin yakaladığı bir başarı ise "Yok artık!" dedirtti.

Wharton Üniversitesinden bir profesör, ChatGPT'yi ABD'de medikal alanda çalışmak için geçilmesi zorunlu olan ABD Tıbbi Lisans Sınavı ve hukuk alanında hizmet vermek için gerekli olan baro sınavına soktu. Sonuç olarak ChatGPT, yeterli notları elde ederek hem tıp hem de hukuk alanında lisans almaya hak kazandı.

İşlem Analizi Sorularında Çok Başarılı!

ChatGPT'yi testlere tabi tutan Profesör Christian Terwiesch, yapay zekanın özellikle "temel operasyon yönetimi ve işleme analizi" sorularında oldukça yüksek performans gösterdiğini belirledi. Terwiesch'in araştırmalarına göre ChatGPT, soruları doğru şekilde bilmekle kalmayıp bir cevabı neden seçtiğine dair detaylı açıklamalar yaptı.

Yapılan analizler sonucunda ChatGPT'nin hukuk veya tıp alanındaki lisans sınavlarına girmesi dahilinde B ile B- arasında bir not alabileceği saptandı. Bu not, 0-100 arasındaki notlandırma göz önüne alındığı takdirde 80 ile 90 puan arasına tekabül ediyor.

Alınan sonuçlar ChatGPT'nin lisans ve yüksek lisans düzeyinde kopya çekme aracı olarak rahatlıkla kullanılabileceğini gösteriyor. An itibarıyla dünya çapındaki birçok üniversite ChatGPT'ye karşı çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyor.