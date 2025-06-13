Battlefield 6 Konsol Versiyonuna Yüksek Performans Desteği Geliyor

BF Labs'in test fazındaki Battlefield 6'dan yeni görüntüler sızdırıldı. Yeni oyun, geçmiş serilerdeki tartışmalı özellikleri kaldırıyor, yepyeni modlar ve mekanikler tanıtıyor. Son paylaşılan görüntülerde, ana silahlardan hariç tutulan aletlere göz kırpıldı. Sızdırılan görüntüler hızlı sosyal medyada hızlıca yayıldıysa da yasal sebeplerden ötürü hızlıca silindi.

Battlefield 6 Yeni Ekipmanlar

Battlefield V'te işaret fişeği, kamera, alet çantası, paraşüt, medikal paketler gibi yardımcı araçlar vardı. Battlefield 6'da yer alacak yeni ekipmanlar ise oldukça ilginç:

Defibrilatör: Düşen takım arkadaşlarını kaldırmak için

Düşen takım arkadaşlarını kaldırmak için Locator Bar: Oyuncuların konumunu gösteriyor

Oyuncuların konumunu gösteriyor Tracer Dart: Düşman oyuncuların yerini işaretliyor

Düşman oyuncuların yerini işaretliyor Supply Crate: Cephane ve yardımcı diğer malzemeleri taşıyan kutular

Bunlardan hariç iki farklı daha ekipman bulunuyor. Ancak bu ekipmanların işlevi bilinmiyor.

Konsollara 120 FPS Desteği

Battlefield 6, grafik ve FPS konusunda serinin dönüm noktası olacak. BF Labs, teknik detaylar üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor ve diğer oyunlara kıyasla çok daha detaylı bir deneyim sunmak istiyor. Örneğin, gerçek zamanlı yıkım efektleri sayesinde duvarlar parçalanıyor, çatılar çöküyor, duvarlar mermilerle deliniyor ve dokular gerçekçi detaylarla oyuncuya sunuluyor. Özellikle tank savaşları, oyuncuların heyecanla beklediği bir tür.

Tüm bunların yanında, oyunun akıcı bir kare hızında çalışması sağlanacak. PlayStation 5 kitlesi için oldukça iyi bir haber: Zira konsol cihazlarda 120 FPS desteği test ediliyor. Özellik stabil bir şekilde entegre edilebilirse diğer platformlara da yayılacak. Bu detay, geliştirici ekip tarafından resmi olarak duyurulmadı, ancak sızıntılar aksini söylüyor.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Yaklaşık 4 yıl aradan sonra geri dönecek serinin yeni oyunu, Grand Theft Auto 6 gibi büyük rakiplerle çakışmamak için uygun bir zamanlama ile planlanıyor . O sebeple EA, oyunun büyük duyurusunu Summer Game Fest gibi önemli etkinliklerde bu yaz içinde yapmayı planlıyor. Battlefield 6'nın Mart 2026'da çıkış yapacağı resmi olarak doğrulandı.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak oyunun fiyatı hakkında kesin bir bilgi yok. Önceki ana seriler genelde 60-70 dolar civarında çıkış yapmıştı. Yeni oyunun da 70 dolar (2.760 TL) civarında olması bekleniyor.