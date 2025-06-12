Geri Sayım Başladı: Togg T10F Yakında Satışa Sunulabilir!
Togg'un merakla beklene yeni fastback sınıfı elektrikli otomobili Togg T10F'in ne zaman satışa sunulacağına dair yeni iddialar gündeme geldi.
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobil markası Togg’un uzun süredir merakla beklenen yeni modeli T10F ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde açık trafikte test sürüşü sırasında görüntülenen araç, bu kez çıkış tarihiyle gündemde.
Sektöre yakın kaynaklara göre, ilk olarak 2023 yılında ABD’de tanıtılan fastback sınıfı elektrikli model için artık fazla beklemeyeceğiz. Zira gelen bilgiler Togg T10F'in bu yaz satışa sunulacağı yönünde.
İlk Kez: TOGG T10F Yol Testlerinde Görüntülendi!
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sedan versiyonu olan T10F yollarda gözüktü. İşte konuyla ilgili detaylar ve test sürüşü videoları...
Togg T10F, 2025 Yazının Sonunda Kullanıcılarla Buluşacak
Otomotiv sektörüne yakınlığıyla bilinen bazı kaynakların X platformu üzerinden paylaştığı bilgilere göre, merakla beklenen Togg T10F bu yıl yaz sonunda resmen satışa sunulabilir. Yapılan paylaşımlarda, yeni modelin ağustos sonu ya da eylül başında yollarda olacağı öne sürülüyor.
Daha önce yapılan açıklamalar, aracın satışa çıkmadan önce gerçek yol koşullarında gerçekleştirilecek bazı testlerden geçirileceğini ortaya koyuyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde otomobilin farklı otoyollarda açık trafikte görüntülenmesi, T10F’in önümüzdeki yaz aylarında satışa çıkacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.
Togg, geçtiğimiz haftalarda test süreciyle ilgili şu açıklamayı paylaşmıştı:
“Yeni ve heyecan verici gelişmelerimiz var! Ürün geliştirme sürecimizin önemli aşamalarından biri olan mühendislik testleri, T10F modeli için başladı. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her an T10F’i trafikte görebilirsiniz.”
Togg T10F için yılsonu satışa sunulacak diyenler var ama aldığım son bilgiye göre Togg T10F, yaz sonunda (Ağustos ikinci yarısı ya da Eylül’de) yollara çıkacakmış. @Togg2022 pic.twitter.com/tNAe6K6lnL— Halit Bolkan (@hbolkan) June 11, 2025
Togg T10F Özellikleri
Geçtiğimiz dönemde birçok fuarda otomobil tutkunlarının karşısına çıkan Togg T10F, hem teknik hem de tasarımsal özellikleriyle yakından tanıdığımız bir araç. T10X modelinden edinilen tecrübeler temel alınarak geliştirilen yeni otomobil, özellikle genç kullanıcıları hedefleyen sportif tasarımıyla öne çıkıyor.
Aerodinamik fastback gövde yapısı sayesinde daha uzun menzil sunan T10F, iç mekânda ise dijitalleşmeyi bir adım ileri taşıyor. Geniş bilgi-eğlence ekranı, yapay zekâ destekli sürücü asistan sistemleri ve bulut tabanlı güncellenebilir yazılım altyapısı, bu modelin en dikkat çeken yenilikleri arasında yer alıyor.
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Çekiş Seçenekleri: Arkadan itişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD)
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Motor Gücü:
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RWD versiyon: 218 HP
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AWD çift motorlu versiyon: 435 HP
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0-100 km/s Hızlanma: Yaklaşık 4.6 saniye (AWD versiyon)
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Menzil: Uzun menzil paketinde 600 km’ye kadar
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Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
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Şarj Süresi: DC hızlı şarj ile %20’den %80’e yalnızca 28 dakika
Yerli Elektrikli Sedan: Togg T10F Tüm Teknik Özellikleri Belli Oldu!
Yerli elektrikli sedan otomobil görücüye çıktı. Peki Togg T10F teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar ve teknik özellikler listesi...
Peki siz yeni Togg T10F hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...