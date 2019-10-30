Yeni Battlefield Oyunu Ne Zaman Gelecek? EA’dan Önemli Açıklama!

Activision’ın Call of Duty serisinden farklı olarak, Electronic Arts’ın (EA) Battlefield serisinde her yıl yeni bir oyun görme şansımız olmuyor. Örneğin Battlefield V 2018 yılında çıkmıştı ve 2019’da serinin yeni bir oyunu gelmedi. Eğer 2020’de yeni bir Battlefield oyunu göreceğinizi tahmin ediyorsanız, yine hayal kırıklığına uğramaya hazır olun.

2020'de Yeni Battlefield Gelmeyecek

Çünkü şu sıralar EA, önümüzdeki yıl yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayacağını doğruladı. Maalesef, yeni Battlefield oyunu görmek isteyen oyun severlerin, Nisan 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasını beklemesi gerekecek. Yani yeni Battlefield oyunu yüksek bir ihtimalle bu tarihler arasında piyasaya sürülecek fakat bunun beklemek için gerçekten uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz.

Apex Legends has officially hit 70 Million players worldwide! We are constantly so humbled and thankful for all of your support. ❤ pic.twitter.com/GUn1AabqC8 — Apex Legends (@PlayApex) 29 Ekim 2019

Görünüşe göre EA, Battlefield serisinden daha çok Respawn’ın Apex Legends adlı yeni oyununa odaklanıyor. Son dönemlerde ortaya çıkan rakamlara bakıldığında, Apex Legends’ın şimdiye kadar 70 milyon oyuncuya ulaştığı görülüyor. Dolayısıyla EA’nın, oldukça başarılı bir iş çıkaran Apex Legends’a odaklanması çok da şaşırtıcı sayılmaz.

Call of Duty serisi ve Battlefield serisinin birbirleriyle nasıl bir rekabet içinde olduğu göz önüne alındığında, EA başka bir oyuna odaklanarak yeni fırsatlar yakalamak istiyor gibi görünüyor. Ancak bu aynı zamanda, Call of Duty serisinin pazar payında üstünlüğü ele geçirmesi anlamına da geliyor.