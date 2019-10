Yeni Battlefield Oyunu Ne Zaman Gelecek? EA’dan Önemli Açıklama!

Activision’ın Call of Duty serisinden farklı olarak, Electronic Arts’ın (EA) Battlefield serisinde her yıl yeni bir oyun görme şansımız olmuyor. Örneğin Battlefield V 2018 yılında çıkmıştı ve 2019’da serinin yeni bir oyunu gelmedi. Eğer 2020’de yeni bir Battlefield oyunu göreceğinizi tahmin ediyorsanız, yine hayal kırıklığına uğramaya hazır olun.

Çünkü şu sıralar EA, önümüzdeki yıl yeni bir Battlefield oyunu çıkarmayacağını doğruladı. Maalesef, yeni Battlefield oyunu görmek isteyen oyun severlerin, Nisan 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasını beklemesi gerekecek. Yani yeni Battlefield oyunu yüksek bir ihtimalle bu tarihler arasında piyasaya sürülecek fakat bunun beklemek için gerçekten uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz.

