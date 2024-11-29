Gülümseten Cuma İndirimleri Başladı! İşte Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları

Tüm dünyada Black Friday ülkemizde ise kültürel nedenlerden dolayı "Efsane Cuma", "Şahane Cuma" ya da "Gülümseten Cuma" olarak bilinen cuma indirimleri başldı. Bu kapsamda pek çok ürün, uygulama ve serviste kaçırılmayacak kampanyalar yapıldı. Biz de Tamindir olarak en iyi Black Friday indirimlerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Kaçırılmaması Gereken Gülümseten Cuma İndirimleri

Surfshark VPN

VPN kullanmak dünyanın geri kalanı için bir güvenlik önlemi olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir mecburiyet. Instagram, Discord, Wattpad ve Roblox 2024'te yasaklanan popüler platformlardan sadece birkaç tanesi. Üstelik bunlardan bazıları hala erişime kapalı. Dünyanın en popüler VPN hizmetlerinden biri olan Surfshark VPN ise tam da bu noktada devreye giriyor.

Güvenlik VPN dendiğinde akla gelen ilk örneklerden biri olan Surfshark VPN, Black Friday indirimleri kapsamında aylık 75 TL'nin altına alınabiliyor. Bu sayede herhangi bir limit, ksıtlama ya da reklam olmadan internete üst düzey şifreleme ile bağlanabilir, yasaklı olmaması gereken ama erişime kapatılan platformlara erişebilir ve Netflix, Disney+ gibi platformlardaki bölgesel kısıtlamalardan kurtulabilirsiniz.

Eğer tüm bunlar ilginizi çektiyse buraya tıklayarak Surfshark VPN'e 24 ay boyunca Black Friday'e özel yüzde 87 indirimle ayda 1.99 Euro'dan (72 TL) başlayan fiyatlarla erişebilirsiniz. Üstelik memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde para iadesi ve aldığınız pakete göre değişen 4 ay ekstra hediye abonelik gibi avantajlar sizleri bekliyor. Fiyatların kampanya dönemi ile kısıtlı olduğunu normalde bu kadar uygun olmadığını da hatırtlatmakta fayda var.

Adobe Creative Cloud

Eğer Surfshark VPN ile internetimizin güvenliğini sağladıysak ve yasaklardan kendimizi uzaklaştırdıysak artık yaratıcı yönümüzü konuşturabiliriz. Söz konusu yaratıcılık olduğunda akla gelen ilk servis ise elbette ki Adobe Creative Cloud. Yakın zamanda ülkemizde fiyatlarını güncelleyen servis, popüler Adobe uygulamalarının da fiyatlarının artmasına neden oldu. Neyse ki Black Friday kapsamında bazı fırsatlar var.

Adobe Creative Cloud Tüm Uygulamalar paketi şu anda indirimle 1 yıl boyunca aylık 693,18 TL'ye satın alınabiliyor. Normalde 1.300 TL'nin üzerinde olan bu paket Adobe'un tüm platformlarını içeriyor. Üstelik eğer öğrenciyseniz %50 ve ek %20 Black Friday indirimi ile 382,61 kuruşa sahip olabilirsiniz.

Ubisoft

Söz konusu Black Friday indirimleriyse oyunlara göz atmadan geçmek haksızlık olurdu. Bu doğrultuda Ubisoft'un ülkemizdeki oyun tutkunlarına özel harika indirimleri var. Assassin's Creed serisinden tutun da Ghost Recon'dan Watch Dogs'a kadar pek çok sevilen oyunda yüzde 90'a varan indirim Ubisoft kullanıcılarını bekliyor. İndirimde öne çıkan oyunlardan bazıları ise şu şekilde:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Riders Republic 699 TL 87,37 TL %88 Assassin's Creed Odyssey 999 TL 199,80 TL %80 Far Cry 5 999 TL 149,85 TL %85 Ghost Recon Wildlands 849 TL 84,90 TL %90 Watch Dogs Legion 999 TL 149,85 TL %85

Playstation Store

PlayStation Store'da Black Friday'e özel oyun indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Battlefield 2042, Mortal Kombat 11 ve daha pek çok yapım bulunuyor. Black Friday kampanyası 3 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. PlayStation Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL %67 Battlefield 2042 800 TL 80 TL %90 Battlefield 1 100 TL 10 TL %90 Battlefield V 279 TL 27,90 TL %90 Battlefield 4 Premium Edition 2.499 TL 249,90 TL %90 Marvel’s Spider-Man 2 2.799 TL 1.735,38 TL %38 Grand Theft Auto V: Premium Edition 1.599 TL 959,40 TL %40 Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.399,50 TL %50 Back 4 Blood: Standard Edition 2.499 TL 249,90 TL %90 Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY 2.099 TL 209,90 TL %90 Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 260 TL %90 Sid Meier’s Civilization VI 1.049 TL 104,90 TL %90 Need for Speed Unbound 1.400 TL 140 TL %90

Teamviewer

Black Friday kapsamında indirim yapan uygulamalardan biri da elbette ki TeamViewer. Çözemediğiniz her sorunda bir arkadaşınız ya da telefonun ucundaki yetkili ismin yüklemenizi istediği TeamViewer, ister iş ister bireysel sorunlarınızdaki en büyük çözüm araçlarınızdan biri.

Bireysel kullanıcılar için Aylık 9.80 Euro olan TeamViewer, daha kalabalık ekipler için 300 cihaza kadar olan paketini 45.90 Euro yerine indirimle 34.43 Euro'ya sunuyor. Dileyen daha büyük ekipler için ise 90.90 Euro olan 500 cihazlık paketi Black Friday kapsamında 63.63 Euro'ya satın alabiliyor.