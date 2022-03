Battlefield 1 sistem gereksinimleri neler? Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, savaş oyununun kasma ve donma sorunu meydana gelmeden oynanabilmesine olanak tanır. Dolayısıyla oyunu satın almadan önce gereksinimlere bakmanız oldukça önemli.

Yayımcılığını Electronic Arts’ın üstlendiği Battlefield 1 isimli video oyunu 20 Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürüldü. DICE tarafından geliştirilen yapımı oynarken herhangi bir problem ile karşı karşıya kalmamanız için bilgisayarınızın bazı gereksinimleri karşılaması gerekir.

Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, geliştirici ekip tarafından belirlenen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa "Battlefield 1 konusu nedir?" ve "Battlefield 1 fiyatı ne kadar?" şeklinde birtakım soruları merak edebilirsiniz. Bu yazıda EA’nın başarılı yapımına dair merak edilen soruları yanıtladık.

Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri Neler?

Battlefield serisinin en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Battlefield 1’in minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Peki, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen video oyununun gereksinimleri neler?

Minimum sistem gereksinimleri, başarılı savaş oyununun düşük ayarlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilmesini sağlar. Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için sisteminizin hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gösterir.

Battlefield 1 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX-6350 ya da Intel Core i5 6600K

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2 GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Dünya genelinde büyük bir başarı elde eden video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için öncelikle bilgisayarınızın 64 bit Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimlerine göre bilgisayarınızda AMD Radeon HD 7850 2 GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ekran kartının yer alması gerekiyor. İşlemci tarafında AMD FX-6350 ya da Intel Core i5 6600K isteniyor. Ayrıca 8 GB RAM’e ihtiyaç duyuluyor.

DirectX 11’e ihtiyaç duyan video oyununu bilgisayarınıza kurabilmeniz için 50 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var. Eğer sisteminizin depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa bilgisayarınızda yer açmanız lazım. Örneğin daha önce bitirdiğiniz oyunları silerek kullanılabilir alanda gerekli boş alan elde edebilirsiniz.

Battlefield 1 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-bit)

İşlemci: AMD FX 8350 ya da Intel Core i7 4790

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda işletim sistemi tarafında 64 bit Windows 10 veya üzeri bir işletim sistemine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Başarılı yapımı yüksek ayarlarda oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en az 16 GB RAM olmalı.

İşlemci tarafında AMD FX 8350 ya da Intel Core i7 4790 isteniyor. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine göre AMD Radeon RX 480 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ekran kartı gerekiyor.

Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa Electronic Arts’ın başarılı oyununu yüksek ayarlarda herhangi bir kasma ve donma problemi yaşamadan oynayabilirsiniz.

Video oyununda hikâye modunun yanı sıra çok oyunculu mod da yer alıyor. Bu sebepten ötürü oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinde genişbant internet bağlantısı da isteniyor.

Battlefield 1 Konusu Nedir?

Yıllar önce satışa sunulan video oyunu, 1. Dünya Savaşı’nı konu alıyor. Dolayısıyla oyunda Osmanlı İmparatorluğu, İtalya, Alman İmparatorluğu ve Fransa dahil olmak üzere pek çok ülke mevcut. Frostbite 3 oyun motoru ile geliştirilen yapımda Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Popüler video oyununda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da mevcut. 64 oyuncuya kadar destekleyen çok oyunculu modda yer lan haritalar Gelibolu, Fransa, Alpler ve Orta Doğu’da geçiyor.

Oyunun çok oyunculu modunda tıpkı serinin önceki yapımlarında olduğu gibi çeşitli sınıflar yer alıyor. Bu sınıflar arasında Support, Assault, Medic ve Scout mevcut. Her sınıf kendine has özelliğe sahip. Örneğin Medic sınıfında olan bir oyuncu, takım arkadaşlarını kurtarabilir ve can seviyesini yükseltebilir.

Battlefield 1 Fiyatı Ne Kadar?

Battlefield 1 PC (Steam) fiyatı: 279,99 TL

Battlefield 1 Xbox fiyatı: 117,50 TL

Battlefield 1 PlayStation fiyatı: 100 TL

Bilgisayarınız minimum ya da önerilen sistem gereksinimini karşılıyorsa "Battlefield 1 nereden satın alınır" sorusunu soruyor olabilirsiniz. Söz konusu yapımı PC platformunda oynayabilmek için Steam veya bir dijital oyun mağazası üzerinden satın alabilirsiniz. Oyun konsolunda oynamak istiyorsanız Xbox ya da PlayStation mağazasını tercih etmeniz gerekiyor.

Şu anda Xbox, PlayStation ve Steam mağazalarında indirim mevcut fakat bu kampanya sınırlı süreliğine olduğundan dolayı yukarıda indirimsiz fiyat etiketlerini yazdık. Video oyunu popüler dijital oyun mağazası Steam’de 279,99 TL, Xbox mağazasında 117,50 TL ve PlayStation mağazasında ise 100 TL fiyata sahip.

Bu yazıda Electronic Arts tarafından yayımlanan video oyununun minimum ve sistem gereksinimlerini, konusunu ve fiyat etiketlerini açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.