Yeni Bir Güneş Patlaması Ufukta: Kuzey Işıklarını Görmeye Hazırlanın

14 Ağustos ve 15 Ağustos'ta Güneş'ten iki koronal kütle atımı patlak verdi. Uzay hava durumu uzmanları, bunun artan jeomanyetik aktiviteye yol açabileceği konusunda uyardılar. Güneş patlamalarından gelen enerjinin 18 Ağustos'ta Dünya'ya ulaşması bekleniyor ve bu, New York'un güneyinde kuzey ışıkları görüntülerini tetikleyebilir.

Her zaman olduğu gibi Güneş enerjisi Dünya'nın manyetik alanında jeomanyetik fırtınaları tetiklediğinde kuzey ışıklarına neden olur. Bu fırtınalar, Dünya'nın dış atmosferine çarpan püskürmelerden gelen Güneş enerjisinin sonucudur. Bu olduğunda, genellikle gökyüzünde göz kamaştırıcı ışık gösterileri yaratabilir.

Normalde bu ışıklar sadece uzak kuzeyde görülür ancak bu yaklaşan fırtınalar daha güneye ulaşabilir.

Space.com'un bildirdiğine göre Güneş patlamaları Dünya'ya ulaştığında, gökyüzündeki kuzey ışıklarını New York kadar güneye ulaşabilir. Ortaya çıkan jeomanyetik aktivite, bu haftanın başlarında Güneş'ten ayrılan iki Güneş patlamasının ürünü olacak.

Güneş Patlaması Sonrası Işınların Bu Hafta Dünya'ya Ulaşması Bekleniyor

Tabii ki, jeomanyetik aktivite yeni bir şey değil, özellikle de Güneş'in 11 yıllık döngüsünün derinliklerine indikçe aktivite daha da artıyor ancak bu Güneş patlamaları endişe verici çünkü patlamalardan biri diğerini yenebilir. Bu olursa gezegenimizin manyetik alanında hasara yol açabilecek güçlü bir koronal kütle atımı yaratacaktır.

Jeomanyetik bir fırtına gezegenimizde hasara yol açtığında iletişim, uydular ve daha fazlasıyla ilgili sorunlara neden olma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle gökbilimciler ve uzay hava durumu uzmanları, bu iki Güneş patlamasının mevcut dinamiğine çok dikkat ediyor ve Dünya'ya yaklaştıklarında, ikisinin bir araya geldiğine dair herhangi bir işaret arayacaklar.

Dahası, Güneş şu anda Güneş patlamaları gönderebilen beş Güneş lekesi bölgesine sahiptir. Bu Güneş patlamaları, neredeyse anında Dünya'ya ulaşır ve manyetik alanımıza bir darbe indirir. Bu nedenle bunlardan bazıları zaten küçük radyo kesintilerine neden olmakta. Bu Güneş patlamaları daha güçlü olsa da önümüzde daha çok yol olduğu için onlara biraz daha iyi hazırlanabiliyoruz.

Uzay hava durumu uzmanları, 11 yıllık döngüsünün zirvesine ulaşmadan önce Güneş'in aktivitesi arttıkça bunun gibi daha fazla Güneş patlaması görmeye devam edeceğimizi bekliyor. Bu gerçekleştiğinde, Güneş'in manyetik kutupları yön değiştirecek ve aktivite yavaş yavaş tekrar azalacak. Tek yapabileceğimiz beklemek ve Güneş enerjisinden bize ulaşan her ne olursa olsun büyük bir elektrik ve benzeri kesintilere neden olmamasını ummak.