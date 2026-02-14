801 KM Menzil, 400 kW Şarj Gücü: Yeni BMW iX3 Türkiye’de!

Premium SUV segmentindeki yarışa elektrikli modeller de dahil olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Avrupa lansmanı gerçekleştirilen BMW iX3 için sıra Türkiye pazarına geldi. Dün gerçekleştirilen Türkiye lansmanının ardından otomobil satışa çıkmak için gün saymaya başladı. Peki yeni BMW iX3 teknik özellikleri neler ve BMW iX3 tahmini Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yeni BMW iX3 Türkiye’de Satışta!

BMW’nin Neue Klasse platformu üzerine inşa ettiği yeni nesil elektrikli SUV modeli BMW iX3, Türkiye’de resmi olarak tanıtıldı. Hannover fuarında sergilendikten sonra Borusan Ataşehir’de gerçekleştirilen lansmanla birlikte showroomlardaki yerini alan model özellikle menzil ve şarj teknolojisiyle segmentte iddialı bir konuma yerleşiyor.

Yeni iX3’ün en dikkat çeken tarafı hiç şüphesiz 800V mimarisini kullanması. Bu sistem sayesinde araç bataryası yüksek güç altında daha düşük ısı kaybı yaşıyor. 400 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde uygun istasyonlarda batarya çok kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşabiliyor. AC tarafta ise 22 kW destek sunuluyor. Bu şarj altyapısı özellikle uzun yol yapan kullanıcılar için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

801 kilometrelik WLTP menzil değeri ise elektrikli SUV segmentinde ezber bozacak seviyede. Günlük kullanım senaryosunda dahi oldukça yüksek gerçek menzil potansiyeli sunması bekleniyor. Kaputun altında ise 160 kW yani yaklaşık 218 beygir güç üreten bir elektrik motoru yer alıyor. 600 Nm tork değeri sayesinde araç özellikle ara hızlanmalarda oldukça atak bir karakter sunuyor.

0’dan 100 km hıza 7,9 saniyede ulaşan modelin maksimum hızı ise saatte 210 km olarak açıklandı. BMW bu güçlü ünite sayesinde otomobillerindeki "sportif sürüş" deneyimini iX3 gibi iddialı ölçülerdeki SUV modellerine de aktarmış oldu. Boyut demişken otomobil bagaj tarafında 520 ve ön tarafta frunk bölmesinde de (elektrikli otomobillerdeki kaputun altında yer alan bölme) 58 litre hacim sunuyor. Otomobil herhangi bir koltuğu kapatmadığınız senaryoda 578 litre bagaj hacmi sunuyor.

Yeni BMW iX3 tahmini Türkiye fiyatı da belli oldu. Otomobil Avrupa pazarında 70 bin euro bazında satış fiyatına sahip. Türkiye'de ise ÖTV ve matrah dilimleri sebebiyle 6 milyon TL'nin biraz üzerinde bir satış rakamına sahip olması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...