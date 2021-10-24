Yeni Dış Gezegenleri Aramaya Siz de Katılabilirsiniz!

Bilim adamlarının uzayda yeni dış gezegenleri aramada yardımınıza ihtiyacı var. Gezegen Avcıları Yeni Nesil Transit Arama isimli bir grup binlerce fotoğraf içerisinden gezegen bulmanızı istiyor.

Yeni Nesil Toplu Taşıma anketi ile gizli dünyaları keşfetmek ister misiniz?

Her zaman kendinize ait bir gezegen keşfetmek istediyseniz, artık bir şansınız var: Araştırmacılar, kendi Güneş Sistemimizin dışındaki yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler olan ötegezegenleri tanımlama konusunda halkı yardıma çağırıyor.

Uluslararası bir gök bilimciler grubu tarafından yürütülen Gezegen Avcıları Yeni Nesil Transit Arama (NGTS), gözden geçirilmesi gereken beş yıllık dijital görüntüye sahip. Kabul etmeyi seçerseniz göreviniz kısa süreliğine kararan yıldızları tespit etmek, belki de önlerinden bir gezegenin geçtiğini düşündürmek.

Bu uzmanlar tarafından bir geçiş olarak biliniyor, ancak bir tanesini tespit etmeye çalışmak için herhangi bir deneyime ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan keskin bir göz ve Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) Paranal Gözlemevi'nde bulunan NGTS teleskopları tarafından toplanan görüntüleri gözden geçirmek için biraz sabır.

Yeni dış gezegenleri arama ekibine dahil olun

İngiltere'deki Warwick Üniversitesinden NGTS'nin lideri astrofizikçi Peter Wheatley, “Diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri araştırmamıza halkı dahil edebilmek heyecan verici. Bilgisayar programlarımızın bazı gezegenleri kaçırdığından oldukça eminiz." dedi.

"Bunlar en olağandışı sinyaller olacak ve muhtemelen en ilginç gezegenlerden bazıları olacak. İnsanlar hala makinelerden daha akıllı ve gönüllülerimizin ne ortaya çıkardığını görmek için sabırsızlanıyorum. Göreviniz, gönüllüler ve uzmanlarla her bulguyu çapraz kontrol ederek bu çizelgeleri kategorize etmek ve şekilleri belirlemek."

Geçilmesi gereken çok fazla veri var: Her 10 saniyede bir NGTS teleskopları gökyüzündeki binlerce yıldızın fotoğrafını çekiyor. Algoritmalar olası geçiş olaylarını işaretlemek için kullanılır, ancak bu algoritmalar mükemmel değildir.

Yazılım, ötegezegen olmayan karartmaların yanı sıra gözden kaçan ışık karartmalarını da seçebilir ve işte bu noktada insanlar devreye girer. Katılmaya karar verirseniz, size uzayda yıldızlardan alınan ışık okumalarının çizelgeleri gösterilir.

Başlamak için Planet Hunters NGST sayfasına gidin. Başvuru süreci veya ücreti yok. Tek ihtiyacınız olan bir web tarayıcısı ve bilimsel keşifler yapma tutkusu. Başlamak için ötegezegen arama veya gezegen adayı değerlendirme görevlerinden birini seçebilirsiniz.