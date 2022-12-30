Apple Yeni iPhone Kullanıcıları İçin 10 Faydalı İpucu Yayımladı

Apple'ın iPhone tarafında yakaladığı başarı, her geçen gün daha fazla kullanıcı kazanmalarını sağlıyor. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre Android'ten iPhone'a geçiş bir hayli artmış durumda. Aynı işlevleri yerine getirse de tasarım ve kullanım açısından temelde iki farklı işletim sistemi olan iOS ile Android arası geçişler, kullanıcılar için zorlu olabiliyordu.

Apple, önümüzdeki günlerde iPhone satışlarında artış beklediği için yeni kullanıcılara kolaylık sağlamak adına iPhone hakkında oldukça faydalı 10 ipucu yayımladı.

Apple'ın Kullanılmasını Tavsiye Ettiği 10 İpucu

Fotoğraf Kesiti Paylaşma

iPhone'larda fotoğraf kesitleri paylaşmak çok kolay. İstediğiniz fotoğrafı galeride açtıktan sonra kesmek istediğiniz öğenin üstüne basılı tutun. Öğe otomatik olarak kesilecek. Daha sonrasında iMessage uygulamasında "Yapıştır" özelliğini kullanarak istediğiniz kişiye kolayca kesilmiş fotoğrafı yollayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Özelleştirme

iOS 16 ile birlikte tanıştığımız kilit ekranı özelleştirme, kolaylıkla iPhone telefonlarda uygulanabiliyor. Kilit ekranınızda yer alan kapak fotoğrafının farklı filtreye sahip versiyonlarını görmek için kilit ekranında sağa veya sola kaydırmanız yeterli.

Wi-Fi Şifresi Görme

Bazen bağlı olduğunuz ağın şifresini unutabilirsiniz. iPhone ile şifreyi öğrenmek çok kolay. Ayarlardan Wi-Fi simgesini açın ve bağlı olduğunuz ağın üzerine tıklayın. Şifrenin üzerine tıklayarak istenen Face ID doğrulamasını sağlayın. Şifreyi artık görebilirsiniz.

Mesaj Kısayolları

Sürekli olarak kullandığınız kelimeleri kısatmalar yardımıyla hızlıca yazabilirsiniz. Ayalar>Genel>Klavye>Metin Yerleştirme seçeneğine tıklayın. Sağ üstte yer alan "artı" işaretine tıklayarak istediğiniz kısayol harflerine belirlediğiniz kelime grubunu atayabilirsiniz.

Düşük Batarya Modunu Kontrol Merkezine Ekleme

Bazen iPhone'larda istenilen özelliklere hızlıca ulaşmak gerekebiliyor. Bu noktada kullanıcılara özelleştirme sağlayan Apple, Kontrol Merkezi içerisinde yer alan kısayolların düzenlenebilmesine imkan tanıyor. Ayarlar>Kontrol Merkezi seçeneğine tıklayın. Aşağıda yer alan Düşük Batarya Modu'nu yukarıya taşıyın. Artık Düşük Batarya Modu'na hızlıca ulaşabilirsiniz.