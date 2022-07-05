Yeni iPhone Serileri Islak Koşullarda Çalışabilecek

Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) iPhone kullanıcılarının telefonlarını yağmurda kullanmasına izin verecek bir patent başvurusunda bulundu. Akıllı telefonlar bir miktar neme dayanacak şekilde üretilmiş olsalar da çoğu yağmur ve hatta su altı gibi koşullarda kullanmak oldukça zor. Bu, kullanıcıların cihazı ıslak parmaklarla veya ıslak bir ekranda çalıştırmasını zorlaştıran problemlerin gelecekte ortadan kalkabileceğine işaret ediyor.

Apple'ın patenti, gelecekteki iPhone'ların ekran görüntüsünü, kontrol düğmelerini ve sensörleri otomatik olarak ayarlayarak nem olaylarına uyum sağlayabileceğini öne sürüyor. Basınç ve nem sensörleri, ekrandaki sıvı tarafından tetiklenebilecek yanlış dokunuşları algılamaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Ekrandaki kontroller, birbirinden ayrılarak, boyutları değiştirilerek veya kaldırılarak uygun şekilde düzenlenecekler.

Yeni iPhone'lar Islak Koşullara Göre Arayüzünü Ayarlayacak

Ayrıca iPhone'un kapasitif ekranı, markanın artık kullanılmayan Force Touch ve 3D Touch teknolojilerine benzer basınca duyarlı bir ekrana dönüşecek. Bu, kullanıcının nemin türüne bağlı olarak önceden belirlenmiş eşikten daha fazla basınç uygulaması gerekeceği anlamına geliyor.

Apple'ın patent belgesi, iPhone'un kamera uygulamasının kuru, ıslak ve su altı modlarında çalıştığını gösteriyor. Modlara bağlı olarak kamera kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapılıyor. Islak modda, bazı kamera özellikleri etkinleştirilmemeleri için kullanıcı arayüzünden otomatik olarak kaldırılıyor. Öte yandan su altı modunda, tuşlar ekstra büyüyor ve başka hiçbir ayara erişim sağlanmıyor. Akıllı telefonun ekranı, cihazın su geçirmezlik sınırları içinde kalması için mevcut derinliğini de gösteriyor.

Bunun yalnızca patent başvurusundan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Her patentli teknoloji nihai ürüne ulaşmıyor ve ulaşsa bile bu özelliği akıllı telefonlarda görmeye başlamamız biraz zaman alabilir.