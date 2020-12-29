Türk Bilim İnsanları 4 Yeni Parazit Türü Keşfetti!

Türk bilim insanları tarafından 4 yeni parazit türü keşfedildi. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışma, “Diseases of Aquatic Organism” isimli bilimsel dergide yayımlandı. Türk bilim insanları, yapılan çalışma ile beraber bilim dünyasına isimlerini duyurdu. Yapılan çalışma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Keşfedilen 4 Yeni Parazit Türü Nedir?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesinde görevli yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci yaparken araştırmacılığını ise Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş ile Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat üstlendi.

Öğretim üyeleri tarafından 26 akarsu, göl ve gölette birtakım araştırmalar yaptı. 3 yıl süren araştırmanın sonucunda sazangiller familyasından sıraz balığında dört adet yeni parazit türü tespit edildi. Keşfedilen parazitlere “Myxobolus Samsunensis”, “Myxobolus Karaeri”, “Myxobolus Cakmaki” ve “Myxobolus Ekingeni” isimleri verildi. Çalışma, “Diseases of Aquatic Organism” isimli bilimsel dergide yayımlandı.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Polat, yaptığı açıklamada, "Dünyada yaşayan canlı türlerinin sayısı her geçen gün yeni keşiflerle artıyor. Biz bu zincirde Türk bilim insanlarının katkısının artırılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biyolojik çeşitliliğimizin ürünlerinin Türk bilim insanları tarafından isimlendirilerek dünyaya tanıtılmasının hem bilim dünyası açısından hem Türk bilim insanları açısından hem de üniversitemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Özellikle Samsun'un iç sularında yaygın olan sazan balıklarının içerisinde parazit olarak yaşayan ve daha önce hiç kimsenin bulmadığı, bilmediği, isim vermediği 4 yeni canlının varlığını bilim dünyasına ilan etmiş oluyoruz. Bir bilim insanının haz duyabileceği zirveyi biz arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Canlıların keşfedilmesi, yeni türlerin ortaya çıkarılması böyle sıradan yapılan işler değil. Çok uzun zaman, emek ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünü."

OMÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Keşfettiğimiz bu yeni parazit türleri çok önemli bir bilimsel dergide de yayınlandı. Bilim dünyası ile paylaşıldı. Yaşadığımız Samsun'un adını onurlandırmak istedik ve kentimizin ismini verdik. Bir türün adını bunun için 'Myxobolus Samsunensis' olarak belirledik. Diğer 3 türe ise isim olarak ekibimizdeki öğretim üyelerimizin hocalarının ismini vererek bir ahde vefa örneği göstermek istedik" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: