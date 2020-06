Yeni PlayStation Mağazası İndirim Kampanyaları Başladı

PlayStation mağazasında yeni indirim fırsatları devam ediyor. Bildiğiniz gibi şu anda devam etmekte olan Days of Play var. Sony Interactive Entertainment, yeni PlayStation mağazası indirim kampanyalarını başlattı.

Yeni İndirim Kampanyalarında Neler Var?

Kampanyalardan ilki, % 60 oranında tasarruf sağlıyor. 10 - 25 Haziran 2020 tarihleri arasında devam edecek olan indirimlerde doksana yakın oyun, kırka kadar yakın paket ve otuz kadar indirilebilir içerik oldukça uygun fiyatlara inmiş durumdalar. Eğer satın almak için beklediğiniz bir oyun varsa, kampanya sayfasına buradan bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Genel olarak baktığımızda dikkat çeken birçok oyun olduğu görülebiliyor. Mesela F1 2019, Alien: Isolation, Far Cry 5, GreedFall, Watch Dogs 2, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, RAGE 2, Judgement, The Council, We Happy Few, Darksiders III, Nioh ve Agony, alınabilir seviyeye inen oyunlar olmuş.

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Legends Edition Senna and Prost sürümü ile F1 2019, GreedFall, Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition, Call of Cthulhu, The Surge 2 ve GRID Ultimate Edition için ekstradan indirim hakkınız oluyor.

Diğer kampanya ise 70 TL'den Ucuz Oyunlar. Sayfasına buradan ulaşabileceğiniz bu kampanya da 10 - 25 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Assassin's Creed Origins, Zombie Army Trilogy, Homefront: The Revolution, Titanfall 2 ve Dishonored Definitive Edition gibi indirimleri ile dikkat çeken oyunlar mevcut. Ne var ki bunda aktif PlayStation Plus aboneliğiniz ile daha ucuza getirebileceğiniz bir oyun bulunmuyor.

Sizce bu kampanyalar nasıl? Beklediğiniz oyun indirime girdi mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.