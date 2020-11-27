Yeni Tedbirler Gelecek Mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama!

Yeni tedbirler gelecek mi? Yeni kısıtlamalar olacak mı? Koronavirüs vaka sayısı yükseliyor ve yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni koronavirüs tedbirleri alınacağını açıklayan Erdoğan yeni tedbirler almaya mecburuz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız.

Aşıyla alakalı olarak da bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin'le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var."