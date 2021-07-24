Yeni Bir Windows Zararlı Yazılım Daha Keşfedildi!

Bitdefender araştırmacıları tarafından yeni bir Windows zararlı yazılım tespit edildi. Bu yazılım, kullanıcıların finansal bilgileri de dahil olmak üzere hassasiyet değeri çok yüksek bilgilerini hedeflemek için arka kapı oluşturabiliyor.

Yazılımın kullanım amacı, bilgisayar korsanına göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bir siber suçlu cihazı kripto para madenciliğinde isterken başka birisi kurbanın finansal bilgilerini ele geçirerek doğrudan parasını çalmayı isteyebiliyor.

Peki, siber güvenlik araştırmacılarının MosaicLoader ismini verdiği kötü amaçlı yazılım ile neler yapılabiliyor?

Windows Zararlı Yazılım MosaicLoader ile Yapılabilecekler

Bilgisayar korsanı, MosaicLoader ile isterse kurbanın cihazına herhangi bir dosya yükleyebilir ve yükleme işlemi sırasında kurban bütün olup bitenden habersiz olur.

Kurbanın cihazına daha fazla kötü amaçlı yazılım yükleme işlemini otomatikleştirebilir. Bu da kurbanın her geçen gün daha fazla kötü amaçlı yazılımın tehdidi altında kalmasına yol açabilir.

Yazılımı kullanan kişi, kurbanın çerezlerini kontrol altına alabilir.

Mağdurun cihazı, kripto para madenciliği için kullanılabilir.

Bilgisayar korsanı isterse herhangi bir hedefe saldırı düzenlemek için cihazı zombi bilgisayara dönüştürerek botnet ağı elde edebilir.

MosaicLoader Bilgisayara Nasıl Bulaşır?

Siber güvenlik araştırmacılarına göre MosaicLoader büyük bir çoğunlukla arama motorlarına ve sosyal medya platformlarına verilen ücretli reklamlar yüzünden indiriliyor. Bu reklamların vadettiği yazılım tahmin edilebileceği üzere başka bir yazılım ancak cihaza indirilen yazılım reklamda vadedilen yazılım olmuyor. Kurban, cihazına yazılımı indirdiğinde aslında bilgisayarında her şeyin yapılmasına izin veren kötü amaçlı bir yazılım yer almış oluyor.

Reklamlarla tanıtılan yazılımlar çoğunlukla kırılmış yazılımlardan oluşuyor. Örneğin dünyada en çok kullanılan ücretli yazılımlardan birinin yasa dışı yollarla ücretsiz hale getirilmiş versiyonunu arama motorunda arattığınız zaman karşınıza kötü amaçlı kişiler tarafından hazırlanmış bir yazılım çıkıyor ve bunu indirdiğiniz zaman yukarıda sıralanan maddelerdeki yapılabileceklerin tamamının yapılmasına izin vermiş oluyorsunuz.

MosaicLoader'dan Korunmak İçin Ne Yapılmalı?