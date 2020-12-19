Türk Şirketten Yerli İnsansız Helikopter Projesi

Türk teknoloji şirketi Titra neredeyse tamamen yerli ürünleri kullanarak yerli insansız helikopter projesini duyurdu. Sivil havacılık ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla geliştirilen yerli insansız helikopter, insanlı olarak uçan bir platformun insansızlaştırılmasını temel alıyor.

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez tarafından tanıtılan yerli helikopter, farklı alanlarda kullanılabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Hem sivil hem askeri alanda ciddi bir ihtiyacı karşılayabileceği dile getirilen yönetici, "Çalışmalar sonunda 800-850 kilometre uçuş menziline, 15 bin feetten fazla uçuş irtifasına sahip, 7-8 saat havada kalabilen, 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde ettik" şeklinde konuştu.

"Yüksek yük taşıma kapasiteli, uzun süre havada kalabilen, yakıt motorlu, yüksek irtifalarda uzun menzilli uçuş yapabilen bir platform ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun hem sivil hem askeri alanda ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını fark ettik. Sürü alanında yaptığımız çalışmalarla platformları çok iyi tanıdık. Orada geliştirdiğimiz yetenek ve kabiliyetlerle, yetiştirdiğimiz mühendislerle bu projeye başladık."

Havacılıkta yeni dönem başlatacak yerli insansız helikopter projesi

İnsansız teknolojilerde daha fazla yerlilik oranına ulaşılması gerektiğine işaret eden Titra Teknoloji, bu alanda farklı projeler sunmayı hedefliyor. Şirketin son ürünü olan yerli insansız helikopter ise hava araçlarını insansızlaştırabilme maksadı üzerine geliştirilmiş.

"Odaklandığımız temel teknoloji ve çözüm, insansızlaştırabilme yeteneği. 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platformdu. Global marketten insanlı bir platformu satın aldık ve Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla iş birliği yaparak dönüşüm sürecini başlattık."

2021 yılı boyunca testlerine devam edeceğini belirten Üst Yönetici Selman Dönmez, lojistik amaçlı olarak tercih edilebileceğine vurgu yapıyor. Ayrıca acil durumlar ve afetlerde ise haberleşme alanında kullanılabilmesi mümkün olacak. Askeri ihtiyaçları karşılayabilmesi adına operasyon bölgelerine mühimmat sevkiyatı yapabilecek.

"Hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek. Burada bir insansızlaştırma yaptık. Bu, envanterdeki herhangi bir platformun da insansızlaştırılabileceğinin göstergesi. Bir platformun dünüşümü 6-8 ay kadar süre alabilir. Bu platform hali hazırda uçuşa hazır, testleri gerçekleştirilmiş ve teknolojisi doğrulanmış bir platform niteliği taşıyor."