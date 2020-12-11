Bakan Dönmez’den Yerli Otomobil TOGG Hakkında Açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Dönmez, TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde bakanlığın faaliyetleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, yerli otomobil TOGG’un şarj altyapısına dair merak edilen soru işaretleri de ortadan kaldırdı.

Yerli Otomobil TOGG’un Şarj Altyapısı Ne Zaman Tamamlanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Dönmez, yerli otomobilin şarj altyapı çalışmaları hakkında da oldukça önemli açıklamalar yaptı. Bakan Dönmez, yerli elektrikli otomobil ile ilgili çalışmaların devam ettiğini beliterek şarj altyapı çalışmlarının ne zaman tamamlanacağı hakkında önemli bir ipucu verdi.

Bakan Dönmez, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada, “Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı. Yerli elektrikli araba hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Arabanın şarj altyapısının şu anda ne durumda olduğu başta olmak üzere arabanın piyasaya sürüleceği tarihi sabırsızlıkla beklemekte olan insanların kafasındaki soru işaretleri varlığını sürdürmeye hala devam ediyor.

TOGG’un Tedarikçilerinden 75’i Yerli

Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin tedarikçileri hakkında önemli bir açıklamada bulunan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyesi kuruluşlardan, yüzde 25’i ise tüm dünyadan kuruluşlardan oluşuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en büyük fabrikaları ile iş birliklerini yürütmeye devam ettiğini belirten TOGG CEO’su Karakaş, aracın elektrikli motoru için daha önce yapmış olduğu açıklamada, “Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz. Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlardan biri ile anlaşacağız. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik” şeklinde konuşmuştu.

Yerli Otomobilin Fiyatı Henüz Belli Değil

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar sonrasında Türkiye’nin elektrikli otomobilinin Twitter hesabı üzerinden açıklama yapılmıştı. Twitter’da paylaşılan tweette ise şu ifadelere yer verilerek iddiaların hiçbir gerçeklik payının olmadığı belirtilmişti: “Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.”