Türk Oyun Geliştiricilerinden Korku Severlere Özel Oyun: Alchemists Yakında Geliyor!

Ad Venture Digital, Türk oyun stüdyosu WASD GAME STUDIO’nun ilk oyunu Alchemists’e yatırım yaptı. Merakla beklenen Alchemists, Steam’de erken erişimle korku oyunu severlerin ilgisine sunulacak. İşte detaylar!

WASD GAME STUDIO’nun İlk Oyunu Alchemis

ts, Korku Severleri Hedefliyor

Ad Venture Digital, Türk oyun geliştirme şirketi WASD GAME STUDIO’nun ilk oyunu "Alchemists" için 30 bin dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı. WASD GAME STUDIO’nun çok oyunculu kooperatif bir korku oyunu olan Alchemists, Steam’de erken erişimle oyun severlerin beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Şu anda demosu Steam'de yer alan oyun, özellikle korku türündeki oyunlara ilgi duyan kitleyi hedef alıyor. Erken erişim sürecinde, oyunculardan alınan geri bildirimlerle Alchemists üzerinde iyileştirmeler yapılması planlanıyor. Geliştirme aşamasının tamamlanması için ise beş aylık bir süre öngörülüyor.

Özellikle de 2023'te Steam'de korku oyunlarına olan ilginin bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 civarında arttığını düşünürsek projenin potansiyelinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Konuyla iglili değerlendirmeler yapan WASD GAME STUDIO'nun kurucusu Caner Elmas ise multiplayer korku oyunlarının içerik üreticileri tarafından büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, yeni oyunların içerik üreticileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilginin oyunun tanıtımına doğal bir katkı sağladığını söyledi.

Alchemists’in Mekanikleri ve Hikaye Yapısı

Alchemists’te, simya ve kara büyü temalarını işleyerek oyuncuların dört element ritüelini tamamlaması gereken bir hikaye kurgulanmış durumda. Oyuncular, 1 ila 4 kişi ile birlikte bulmacaları çözmeye çalışırken canavardan kaçmak zorunda. Ritüel parçalarını toplayarak dört ritüeli tamamlayan oyuncular, canavarı yok etmeyi hedefliyor.

Ek olarak, oyunda arafta kalan oyuncuların MedKit yardımıyla kurtarılabilmesi de mümkün. Jumpscare unsurları ve ses efektleri, oyunun korku atmosferini daha da güçlendiriyor. İlk üç haritanın ardından canavar türlerinde ve bazı oyun aletlerinde değişiklik yapılması planlanıyor.

WASD GAME STUDIO, Alchemists’i Steam Next Fest’te tanıtarak oyuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Şu anda oyun, wishlist toplama sürecinde ve yayıncılar tarafından test edilerek yorumlanmakta. Studio, geri bildirimleri dikkate alarak oyundaki hataları ve geliştirilmesi gereken noktaları belirliyor.

WASD GAME STUDIO, oyunun Türkiye fiyatının erişilebilir seviyede olacağını ve geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini de açıkladı. Bu doğrultuda, Alchemists’in hem Türkiye hem de uluslararası pazarda ilgi çekmesi amaçlanıyor.