YouTube'da Büyük Kriz: Dünyaca Ünlü Sanatçıların Şarkıları Erişilemez Hale Geldi!

Sanatçıların hayranlarına ulaşmasını sağlayan en büyük kanallardan YouTube, can sıkan bir sorunla karşı karşıya. Aralarında Adele, Bob Dylan, Green Day, R.E.M. ve Burna Boy gibi birçok sanatçının çok sayıda müzik videosu kısa bir süre önce platformda erişilemez hale geldi.

YouTube ile SESAC Arasındaki Lisans Anlaşmazlığının Faturası Dünyaca Ünlü Sanatçılara Patladı

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, YouTube ile müzik hakları organizasyonu SESAC arasındaki hukuki lisans anlaşmazlığı sadece ABD'deki kullanıcıları etkiliyor. Yani Türkiye'de veya başka bir ülkede bu müzik videolarını herhangi bir sorun olmadan rahatlıkla açabiliyorsunuz.

ABD'deki kullanıcıları etkileyen bu sorun, iki kurum arasındaki lisans anlaşmasının sona ermesi nedeniyle patlak verdi. YouTube yetkilileri SESAC ile görüşmelere devam ettiklerini ve yakında bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtirken, şu anda ülkedeki kullanıcılar sevdikleri sanatçıların müziklerini dinlemeye çalıştıklarında “Bu video ülkenizde mevcut değil” ibaresiyle karşılaşıyor.