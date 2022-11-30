YouTube Music 2022 Özeti Yayınlandı

Müzik dinleme platformları arasında hala en üst sırada oturan Spotify'ın en çok sevilen özelliklerinden biri, birkaç yıldır sunduğu senelik dinleme özeti olarak öne çıkıyor. Birçok firma, kullanıcılar tarafından takdir edilen bu özelliği kendi platformlarına da getirmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Apple Music için 2022 özeti yayınlanmıştı. Bugün ise YouTube Music üzerinde 2022 yılı özeti yayınlandı. Yeni özet içerisinde kullanıcıların hoşuna gidebilecek bazı özellikler bulunuyor.

YouTube Music Özetine Nasıl Bakılır?

YouTube Music özetinize bakmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

YouTube web sitesini veya uygulamasını açın.

Profil simgesine dokunun.

Kanalım seçeneğine tıklayın.

"Özet" seçeneğine tıklayın.

2022 yılında dinlediğiniz tüm müziklerin istatistiksel olarak harmanlanmasıyla karşınıza çıkan YouTube Music özetinde aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir çalma listesi de yer alıyor.

Öte yandan 2022 yılı için YouTube özetine önemli eklemeler yapan firma, uygulamada görülebilecek üç farklı istatistik bölmesini daha kullanıcılara sunacak.

Bunlardan "En İyi Trendler" bölümü hangi sanatçıyı diğer kullanıcılardan önce keşfettiğinizi, "Kimlik" bölümü alışkanlıklarınıza göre sizi yansıtan müzik kişiliğinizi, "Bulunması Zor İçerik" bölümü ise yalnızca YouTube Music'te bulunan ve sevdiğiniz şarkıları içerecek.