YouTube Music Web Sürümüne Yeni Özellik Geliyor: Artık Müzik İndirilebilecek!

Geçtiğimiz hafta Youtube, kullanıcılarına çevrimdışı indirme özelliğini sunma hakkında işaretler vermişti. Bugün de bunu doğrulayan bir haber geldi ve YouTube Music Web, kullanıcılarına Spotify'daki gibi müzik indirme özelliğini yakında sunmaya hazırlanıyor.

Albümler/Şarkılar'ın olduğu sayfada ''kitaplığa kaydet'' yazısı ve üstteki üç noktalı taşıma menüsü arasında bir indirme tuşu görebileceksiniz. ''İndiriliyor'' yazısı karşınıza çıktıktan sonra kütüphane sayfasında indirilenler adı altında yeni bir sayfa karşınıza çıkacak.

Youtube Music Web Yeni Özelliğine Yakında Kavuşuyor

Google'a girdiğinizde ''internet bağlantısı yok'' ifadesiyle karşılaşabilirsiniz, fakat Youtube Music Web'te bu söz konusu olmayacak. Cihazınızda 30 günde bir aktif bir internet bağlantısı olduğu sürece istediğiniz parçaları indirmeniz mümkün.

Bu işlev ile özellikle internet bağlantılarının kısıtlı olduğu bölgelerdeki kullanıcıların müzik kesintilerinin engellenmesi hedefleniyor.

Bu çalışmanın tamamlanması uzun süre alabilir fakat bu, Youtube'un yerel masaüstü uygulamalarını sunmasının çözümlenmesine yardımcı olacak.

Şarkıları indirebilmek için muhtemelen Youtube Premium üyesi olmanız gerekecek, fakat bu şarkılar için geçerli. Hala bu özellikte podcast indirilip indirilemeyeceği bilinmiyor.

Chrome, Edge, Firefox ve Opera gibi tarayıcılar YouTube'un bu yeni özelliğini destekleyecek.