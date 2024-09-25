YouTube Premium'un Yeni Özelliği Yayında: Videolarda Dakikalarca Bilgi Arama Çilesine Son!

Kasım ayında tüm dünyada zamlanacak YouTube Premium, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni işlev, son zamanların ana akımı olan yapay zekadan destek alıyor ve kullanıcıların videoları uzun ya da kısa fark etmeksizin izlemelerine gerek kalmadan tüm bilgilere erişmesine olanak sağlıyor.

YouTube Premium'un Yeni Özelliği Sayesinde Videoları İzlemeden Tüm Bilgileri Alabileceksiniz

YouTube'un yeni özelliği, videolardaki gerekli bilgileri bulma çabasını yapay zeka aracılığıyla minimum seviyeye indirecek. Bu kapsamda bir videoyu açtığınızda alt kısımda beğen, beğenme ve indirme seçeneklerinin bulunduğu sekmeye konumlandırılan "Sor" butonuna tıklamanız yeterli olacak.

Örneğin, bir yemek tarifi videosunu açtığınızda daha önce kullanılan malzemeleri bulmak için ciddi bir çaba harcamanız gerekiyordu. Ancak, bundan böyle "Sor" butonu sayesinde "Hangi malzemeleri kullanıyorlar?" gibi girdilerle yapay zekaya sorular sorabilir ve videodaki bilgilere saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Yeni yapay zeka özelliği dilerseniz videoları size özetleyebiliyor veya benzer içerikler önerebiliyor. Son olarak şu an için sadece ABD'de ve Android cihazlarda kullanılabildiğini belirtelim. İlerleyen dönemlerde diğer bölgelere ve işletim sistemlerine gelmesi kuvvetle muhtemel.