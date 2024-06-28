YouTube Premium'da Devrim: Yeni Abonelikler ve Yapay Zeka Özellikleri Yolda!

YouTube, Premium abonelik hizmetini genişletmeye yönelik yeni planlar üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, mevcut tekliflerini daha fazla bölgeye yayarken, kullanıcıların avantajlarını arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayacak yeni planlar ve yöntemler üzerinde çalıştığını belirtti. Bu yenilikler, YouTube'un Premium hizmetini daha erişilebilir ve cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

YouTube Premium Planlarında Genişleme

Şu anda YouTube Premium için birkaç farklı plan bulunuyor: Bireysel plan aylık 13.99 dolar (veya 12 ay için 139.99 dolar), Aile planı aylık 22.99 dolar ve Öğrenci planı aylık 7.99 dolar.

Abonelikler, reklamsız video izleme, videoları çevrimdışı izlemek için indirme ve YouTube Music kütüphanesine reklamsız erişim gibi avantajlar sunuyor. Perşembe günü yapılan duyuruda, yeni planların detaylarına veya paylaşılabilecek avantajlara dair bilgi verilmedi. YouTube, bu konudaki yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

YouTube, ayrıca Premium aboneler için yeni özellikler de ekliyor. Bir topluluk gönderisi ve ayrı bir blog yazısında belirtildiği gibi, Android'de yakın zamanda kullanıma sunulan yapay zeka destekli “ileriye atla” özelliği, önümüzdeki haftalarda iOS'ta da kullanılabilir olacak.

Android kullanıcıları, TikTok'ta zaten mevcut olan bir özellik olan YouTube Shorts'u resim içinde resim modunda izleyebilecekler.

Premium aboneler ayrıca, telefonlarına otomatik olarak Shorts indirilmesini sağlayan, sohbet tabanlı bir yapay zeka asistanı ve masaüstünde yeniden tasarlanmış bir izleme sayfası gibi deneysel özelliklere de erişim sağlayabilecekler.

YouTube, Premium abonelik hizmetini genişleterek ve yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni planların detayları henüz netleşmemiş olsa da, kullanıcıların arkadaşlarıyla avantajlarını paylaşabilme imkanı, Premium hizmetine olan ilgiyi artırabilir.

Yapay zeka destekli yeni özellikler ve deneysel uygulamalar, YouTube'un Premium abonelerine daha fazla değer katmayı amaçladığını gösteriyor.