YouTube TV Uygulamasına Hayat Kurtarıcı Bir Özellik Geliyor!

YouTube, evinizin rahatlığında istediğiniz zaman durdurup istediğiniz zaman devam ettirerek büyük ekranınızda programları ve sevdiğiniz videoları izlemenin harika yollarından biri ancak videoları TV'de izlemenin mobil cihazlarda izlemeye göre bazı dezavantajları da bulunuyor. İşte bu dezavantajlardan biri yeni güncellemeyle birlikte ortadan kalkıyor.

YouTube'un mobil platformlardaki uygulamasında izleyeceğiniz bir içeriğin kullanıcılar tarafından en çok izlenen kısımları dikkat çeken noktalar olarak kullanıcıya gösterilebiliyor ancak mobil cihazların aksine bir TV'nin dokunmatik arayüzü olmadığı için tüm kontrollerin kumandadan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu da benzer bir özelliğin şimdiye kadar YouTube TV uygulamasında yer almamasına neden olmuştu.

YouTube TV Uygulamasında Videoların Önemli Anları Vurgulanacak

We know viewers love to watch YouTube in the living room, and we're continuing to innovate to make the experience on TV even better. Now you can easily access auto generated key moments from any video. Check it out the next time you watch YouTube on your TV... pic.twitter.com/qRTHw695aX — Neal Mohan (@nealmohan) April 2, 2024

YouTube CEO'su Neal Mohan, TV'lerdeki YouTube uygulamasının artık bir videodaki önemli anları otomatik olarak oluşturacağını ve kullanıcıların herhangi bir videoda bunlara kolayca erişebileceğini duyurdu. Bu sayede bir videodaki en iyi kısımlara TV kumandasıyla doğru anı bulmaya çalışmadan kolayca göz atılabilecek.

TV'nizde YouTube uygulaması üzerinden video izlerken, video ilerleme çubuğunu yukarı çekerek yeni güncelleme sonrası eklenen beyaz işaretler görebilirsiniz. Bu işaretler, videolarda otomatik olarak oluşturulan önemli anlardır. TV kumandasının sağ ve sol ok tuşlarıyla bu önemli anlar arasında geçiş yapabileceksiniz.

YouTube'ta video yayınlayan içerik üreticileri de bu önemli anları manuel olarak videolarına ekleyebilecekler. Eğer TV'nizdeki YouTube uygulamasında bu yeni özellik görünmüyorsa uygulamanızı güncellediğinizden emin olun.

Peki siz YouTube TV uygulamasına gelen bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.