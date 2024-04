YouTube TV Uygulamasına Hayat Kurtarıcı Bir Özellik Geliyor!

YouTube, evinizin rahatlığında istediğiniz zaman durdurup istediğiniz zaman devam ettirerek büyük ekranınızda programları ve sevdiğiniz videoları izlemenin harika yollarından biri ancak videoları TV'de izlemenin mobil cihazlarda izlemeye göre bazı dezavantajları da bulunuyor. İşte bu dezavantajlardan biri yeni güncellemeyle birlikte ortadan kalkıyor.

YouTube'un mobil platformlardaki uygulamasında izleyeceğiniz bir içeriğin kullanıcılar tarafından en çok izlenen kısımları dikkat çeken noktalar olarak kullanıcıya gösterilebiliyor ancak mobil cihazların aksine bir TV'nin dokunmatik arayüzü olmadığı için tüm kontrollerin kumandadan gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu da benzer bir özelliğin şimdiye kadar YouTube TV uygulamasında yer almamasına neden olmuştu.

We know viewers love to watch YouTube in the living room, and we're continuing to innovate to make the experience on TV even better. Now you can easily access auto generated key moments from any video. Check it out the next time you watch YouTube on your TV... pic.twitter.com/qRTHw695aX