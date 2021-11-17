Yüksek Nem ve İntihar Oranı Arasında İlişki Bulundu

Nature Scientific Reports isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliğinin bir sonucu olan yüksek nem ile intihar oranı arasında ilişki bulundu. Bulgular yüksek nemin artan sayıda intihar ile ilişkili olduğunu gösterirken, kadınların ve gençlerin nemden daha çok etkilendiği görüldü.

Yüksek Nem, Artan Sayıda İntihar ile İlişkili

University College London, Birleşmiş Milletler, University of Sussex ve Universite de Geneve birlikteliği ile yürütülen araştırmada, 60 farklı ülkeden 1979 ila 2016 yılları arasındaki veriler toplandı ve incelendi. Bulgular, yüksek nemin intihar sayısındaki artış ile ilişkili olduğunu gözler önüne serdi. Üstelik yüksek nemin intiharla ilişkisi, yüksek sıcaklığın intiharla ilişkisinden daha keskin gibi gözüküyor.

Araştırmada görev alan Dr. Sonja Ayeb-Karlsonn, nemin, vücudun kendi sıcaklığını düzenlemesini zorlaştırdığını ve bunun halihazırda akıl sağlığı hastalıkları ile mücadele edenlere kötü gelebileceğini söyledi: "Akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele edenler, yüksek nemden diğer insanlara göre daha fazla etkilenebilir. Çünkü antidepresanlar, vücudun sıcaklığını düzenleme becerisini etkilebiliyor."

Benzer şekilde bu kişiler, nemin yüksek olduğu zamanlarda uykuya dalma ve uykuyu sürdürme konusunda da daha çok zorlanabiliyor. Bir diğer risk faktörü de düşük sıcaklıklara alışkın bölgelerde görülüyor ve iklim değişikliğinin sonucu olarak aşırı sıcaklar ve nem, bu kişileri de kötü bir şekilde etkileyebiliyor.

Kısa bir şekilde derlemek gerekirse araştırma sonuçları yüksek nem ile intihar sayılarındaki artış arasında doğrudan bir bağlantı kurdu ve bu durumda aşırı nemden etkilenenler genellikle kadınlar ve gençler oldu. Nemin başka hangi konularda etkili olduğunu öğrenmek için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulacaktır.

Peki siz bu araştırma ve sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.