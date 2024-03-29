Yurt Dışında Okumak İsteyen Öğrencilere Fırsat: YÖK Yeni Denklik Kararını Açıkladı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite mezunları için yeni bir karar alındığını duyurdu. Artık yurt dışında okumak isteyen öğrencilere denklik verilmesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Denklikle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

YÖK'ün açıklamasına göre artık dünya genelinde ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olacak kişilere doğrudan denklik verilmesine karar verildi. Yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine yönelik yapılan düzenlemeye göre sıralamada ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olan kişilere doğrudan denklik verilecek.

Üniversitenin ilk 1.000'de alması durumunda ise o üniversiteden mezun olanlara YKS'ye girme şartı kaldırılacak. İlk binde yer almayan üniversitelerin de belli bölümlerinden mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak.

Bu zorunluluğun geçerli olacağı bölümler şu şekilde: