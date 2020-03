Zombies Modunun Yaratıcısı, Treyarch Stüdyosundan Ayrıldı

Call of Duty serisinin devam oyunları beraberinde birçok keyifli oyun modunu getirmişti. Zombies de bunlardan bir tanesi. Call of Duty: World At War ile gelen bu mod, daha sonradan Black Ops alt serisi ile devam etmişti. Aslında Infinity Ward ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilmiş olan oyunlarda da karşımıza çıkmıştı ama Treyarch tarafından geliştirilen oyunlardaki kadar derinliğinin olduğunu söylemek zor.

Zombies modu bu yıl çıkacak yeni Call of Duty oyununda da olacak ama yakın bir zaman önce Treyach stüdyosunda önemli bir kayıp yaşandı. Ünlü modun yaratıcısı Jason Blundell, geçtiğimiz Cumartesi günü geliştirici stüdyo ile yollarını ayırdı.

Amerika menşeli stüdyonun Twitter hesabı üzerinden Blundell tarafından yazılmış olan kısa bir bildiri yayınlandı. Bildiride "Stüdyoda geçirdiğim süre boyunca çok çeşitli projeler üzerinde çalışma, birçok farklı işte ve rolde bulunma, oldukça özel olduğunu kanıtlayan Zombies takımıyla zaman geçirme ayrıcalığım oldu." sözlerine yer verdi Jason Blundell ve devam etti: "Açıkçası, her şeyi değerli kılmaya devam ettiren gruba kişisel olarak teşekkür etmezsem ihmalkar olurum: Zombies topluluğu! Tutkunluğunuz, coşkunuz ve açık söylemek gerekirse çılgınlığınız ilham kaynağı olmaya devam etti. Zombies'in güzelliği bir geliştirici olarak bizler ve gezegendeki en tutkulu oyuncu topluluğu olarak sizlerin arasındaki etkileşim ile alakalıydı. Bu anılara bir ömür boyu değer vereceğim."

We wish to thank Jason for his many contributions to Treyarch. We’ve enjoyed our journey together and wish him the very best going forward! pic.twitter.com/Tb8o36VWb2