Zombileştiren Mantara Karşı En Güçlü Hayvan Hangisi? Cevabı Şaşırtıcı!

Dizisinin de çıkmasıyla oldukça büyük popülerlik kazanan The Last of Us, alıştığımız bir zombi salgını hikayesini anlatsa da bu evrende salgına sebep olan şey bir virüs değil, mantar!

Gerçek dünyada da bulunabilen ve karıncıları zombileştiren Cordyceps isimli mantar, 2013 yılında çıkan oyunla birlikte büyük popülerlik kazanmıştı. Avustralyalı bir grup araştırmacı, Cordyceps mantarına karşı en güçlü bağışıklığı gösterecek hayvanı tespit etti.

Timsahlar Mantar Salgınına Karşı Bağışıklı!

The Last of Us, her ne kadar kurgu bir hikayeye sahip olsa da gerçek dünyada da bulunabilen bir mantarın insanlar arasında yayılması üzerine kurulu bir senaryoya sahip olduğu için bilim insanları arasında tartışma başlattı.

Birçok bilim insanı, cordyceps benzeri bir mantarın insanlar arasında yayılamayacağını belirtirken bazı bilim insanlar ise iklim değişikliği sebebiyle evrim geçiren mantarların insan vücudunda da yaşayabileceğini söyledi.

Tartışmalar sürerken mantara karşı en güçlü bağışıklık gösteren canlıyı araştıran Avustralyalı bilim insanları, timsahlarda bulunan antimikrobiyal proteinlerin bulaşıcı hastalıklara karşı oldukça güçlü olduğunu tespit etti. Buna göre eğer The Last of Us gerçek olursa timsahlar, mantar salgınına karşı en güçlü bağışıklığı gösteren canlı olacak.

Araştırmacılar, Defensin adı verilen bu proteinlerin daha derinlemesine araştırılmasıyla birlikte gelecekte başlayabilecek bir mantar salgınına karşı ilaçlar geliştirilebileceğini belirtiyor.