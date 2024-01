A Little to the Left APK

Düzensiz alanlardaki eşyaları topladığınız A Little to the Left APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Hem seviyeleri geçin hem de kendinizi rahatlatın!

Berkcan Aktürk - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

A Little to the Left APK, oyununda size dağınık bir oda verilir ve amacınız o odadaki eşyaları doğru bir şekilde toplamaktır. Her eşyanın tek yeri vardır ve bu yüzden her eşyayı doğru kategoride sınıflandırıp yerleştirmelisiniz. Aksi takdirde hiçbir bölüü geçemezsiniz. Eşyaları toplaya toplaya daha fazla depolama eşyasının kilidini açın ve her bölümde farklı bir bulmaca çözün.

Bazen oda toplamanın odayla alakası yoktur. Oyundaki masayı veya odayı toplarken kafanızın içinin dağınıklığını da topladığınızı fark edebileceksiniz. Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz A Little to the Left, oyunculara rahatlatıcı, keyifli ve sürdürülebilir bir deneyim sunuyor.

A Little to the Left APK İndir

Her bölümde karşınıza çıkacak olan dağınık ve düzensiz eşyaları sınıflandırıp, düzene sokun. Gitgide zorlaşan seviyelerle birlikte hem sıkılmazsınız hem de odaları düzenleyerek içinizi rahatlatırsınız.

Alt üst olmuş bu dünyayı düzenlemek sizin elinizde. Mobil cihazlarınıza A Little to the Left APK indirerek, siz de keyifli ve rahatlatıcı bir bulmaca deneyimi yaşayabilirsiniz.

A Little to the Left APK Özellikleri