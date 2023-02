J. K. Rowling'in roman serisinden uyarlanan başarılı filmi beğenen pek çok kişi, Harry Potter benzeri filmler izlemek istiyor. Hazırladığımız yazıda Harry Potter'ı seven kişilerin keyifli vakit geçirmesini sağlayabilecek filmleri sıraladık.

Harry ve arkadaşlarının maceralarına tanık olduğumuz Harry Potter serisinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girdi ve büyük beğeni topladı. 970 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başaran filmin ardından pek çok Harry Potter filmi izleyicilerle buluştu.

Seride toplamda 8 adet film bulunuyor. Bu nedenden ötürü Harry Potter film serisinin izleme sırası, hikâyeyi anlayabilmek için büyük bir öneme sahiptir. Eğer söz konusu seriyi izlediyseniz Harry Potter tarzı filmler listemize göz atabilirsiniz.

Harry Potter Benzeri Filmler Listesi

Abigail

Stardust

Maleficent

Seventh Son

Nanny McPhee

Upside-Down Magic

The Sorcerer’s Apprentice

The House with a Clock in Its Walls

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Yukarıda Harry Potter gibi filmler listesi bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Abigail

IMDb Puanı: 4,8

Yaş Sınırı: 15A

Oyuncular: Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov ve dahası

Yönetmenliğini Aleksandr Boguslavskiy'in üstlendiği Abigail (Abigail: Sınırların Ötesinde) filminde salgın nedeniyle sınırları kapatılan bir şehirde yaşayan Abigail isimli bir genç, babasını bulmaya çalışırken şehrin aslında sihirle dolu olduğunun farkına varır.

Stardust

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller ve dahası

Harry Potter tarzı filmler arasında yer alan Stardust (Yıldız Tozu) filminde Tristan Thorn, sevdiği kıza verdiği sözü yerine getirmek için fantastik bir maceraya adım atar. 2 saat 8 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Maleficent

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 7A

Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley ve dahası

Pek çok kişiye göre en iyi Angelina Jolie filmleri denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri de Maleficent'tır. Senaristliğini Linda Woolverton'un üstlendiği film, Uyuyan Güzel masalını Malefiz'in gözünden anlatıyor. 1 saat 39 dakika uzunluğundaki filmi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Seventh Son

IMDb Puanı: 5,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Ben Barnes, Julianne Moore, Jeff Bridges ve dahası

The Spook's Apprentice kitabına dayanan Seventh Son'da (Yedinci Oğul) insanlığı doğaüstü tehditlere karşı koruyan Gregory, Malkin isimli cadıyı bir yere hapseder ancak Malkin, bir süre sonra hapsedildiği yerden kaçar. Gregory, Tom Ward ile iş birliği yapar. 2014 yılında çıkan film 1 saat 42 dakika uzunluğunda.

Nanny McPhee

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury ve dahası

Yönetmenliğini Kirk Jones'un üstlendiği Nanny McPhee (Sihirli Dadı), sihir yapabilme yeteneğine sahip olan Nanny McPhee'nin hikâyesini konu alıyor. 1 saat 37 dakika uzunluğundaki film 2005 yılında vizyona girdi.

Upside-Down Magic

IMDb Puanı: 5,3

Yaş Sınırı: TV-PG

Oyuncular: Izabela Rose, Siena Agudong, Kyle Howard ve dahası

1 saat 36 dakika uzunluğundaki Upside-Down Magic (Yarım Yamalak Sihir) filminde doğaüstü güçlere sahip olduklarını fark eden Nory ve Reine isimli iki arkadaş, prestijli sihir okulu Sage Academy'ye kaydolur. Yönetmenliğini Joe Nussbaum'un yaptığı film 2020 yılında çıktı. Filmi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

The Sorcerer’s Apprentice

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina ve dahası

En iyi Nicolas Cage filmleri arasında yer alan The Sorcerer’s Apprentice (Sihirbazın Çırağı) filminde sihirbaz Merlin'in yardımcısı Balthazar Blake, Morgana le Fay'in dönüşünü önlemeye çalışır. 2010 yılında çıkan film 1 saat 49 dakika uzunluğunda.

The House with a Clock in Its Walls

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro ve dahası

The House with a Clock in Its Walls (Eski Evdeki Büyülü Saat) isimli yapımda Lewis Barnavelt ve Jonathan Barnavelt, dünyanın sonunu getirme gücüne sahip olan bir saati bulmaya çalışır. Yönetmenliğini Eli Roth'un üstlendiği film 1 saat 45 dakika uzunluğunda.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol ve dahası

Harry Potter gibi filmler arasında yer alan Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?) isimli yapımda büyücü Newt Scamander, büyücü topluluğunu tehdit eden planı gün yüzüne çıkarır. Filmi Netflix üzerinden izleyebilmeniz mümkün.

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson ve dahası

2016 yılında vizyona giren Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları), Tim Burton filmleri arasında bulunuyor. 2 saat 7 dakika uzunluğundaki film, Jacob ve çeşitli doğaüstü güçlere sahip olan kişilerin maceralarını konu alıyor.

Bu yazıda Harry Potter benzeri filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı film hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.