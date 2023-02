Western, vahşi batı ya da kovboy filmleri denilen yapımlar sinema içerisinde adeta bir tür haline gelmiştir. Kendi özgü görselliğe ve anlatıma sahip olan bu filmler özellikle yaşı biraz fazla olan izleyiciler tarafından oldukça sevilir.

Sinemacılığın ilk yıllarından beri pek çok kovboy filmi çekilmiştir. Eğer yüzlerce filmin içerisinden hangisini izleyeceğinizi bilemiyorsanız bu yazı tam size göre. Aşağıda sizler için en iyi kovboy filmlerini seçtik. İzleyecek güzel bir film arıyorsanız bu liste sizin çok işinize yarayacak.

Gelmiş Geçmiş En İyi Kovboy Filmleri

High Noon (1952)

The Magnificent Seven (1960)

The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Once Upon A Time in the West (1968)

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Unforgiven (1992)

3:10 To Yuma (2007)

Django Unchained (2012)

The Hateful Eight (2015)

High Noon (1952)

Türkçemize “Kahraman Şerif” diye çevrilen bu kült film oldukça eski bir eser olmasına rağmen son derece başarılı bir yapıttır. Siyah beyaz olan bu film, Şerif Will Kane’in hikayesini konu alır. Bu film, emekli olacağı gün azılı düşmanlarının kasabaya geleceğini öğrenen Kane’in mücadelesini beyaz perdeye yansıtır.

Tür : Dram, Gerilim, Western

: Dram, Gerilim, Western Oyuncular : Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell

: Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell IMDB Puanı: 8.0

The Magnificent Seven (1960)

“Yedi Silahşörler” diye bilinen bu film konu ve işleniş bakımından alışıldık gibi olsa da son derece izlenesi ve merak uyandırıcı bir filmdir. Küçük bir Meksika köyü hırsızlar tarafından tehdit edilir. Panikleyen köylüler kendilerini savunmak ve korumak için yedi silahşör ile anlaşırlar. Sonrasında olaylar gelişir.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson

: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson IMDB Puanı: 7.7

The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Sadece kendi türünde en iyi değil tartışmasız sinema tarihin en iyi filmlerinden biri olan İyi, Kötü, Çirkin muhakkak herkesin izlemesi gereken bir film. Pek bilinmese de bu eser bir üçlemenin sonuncusudur. 1964 yılında çıkan Bir Avuç Dolar (A Fistful of Dollars) ve 1965 senesinde yayınlanan Birkaç Dolar İçin (For a Few Dollars More) filmlerinin devamı niteliğindedir. Bu filmler arasında hikayesel bir bağlantı bulunmadığı için çoğu kişi bu durumu bilmez ancak İyi, Kötü, Çirkin’i izleyecekseniz serinin önceki filmlerine de bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Tür : Macera, Western

: Macera, Western Oyuncular : Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef

: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef IMDB Puanı: 8.8

Once Upon A Time in the West (1968)

Bir Zamanlar Batıda, özünde bir yolculuk hikayesidir. Film, ünlü bir suikastçı olan Frank ile Jill adında bir kadın arasındaki çekişmeyi konu almaktadır. İkonik müzikleri ve etkileyici görselliğiyle muhakkak izlenmesi gereken bir kovboy filmidir.

Tür : Western

: Western Oyuncular : Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale

: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale IMDB Puanı: 8.5

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Türkçemize “Sonsuz Ölüm” diye çevrilen bu film gerçek hayatta var olan Butch Cassidy ve Sundance Kid ile ilgili bir hikaye anlatıyor. Amerika’da soygunculuk yapan bu kişilerden ilham alınarak hazırlanan filmde gerçek olaylar da ele alınıyor.

Tür : Biypgrafi, Suç, Dram

: Biypgrafi, Suç, Dram Oyuncular : Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross

: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross IMDB Puanı: 8.0

Unforgiven (1992)

En iyi Morgan Freeman filmlerinden biri olan “Affedilmeyen”, kovboy filmleri denilince akıllara gelen ilk isim olan Clint Eastwood tarafından yönetilmiştir. Aynı zamanda filmin başrolünü de üstlenen Clint Eastwood bu filmde adeta döktürmüştür. Öyle ki bu eser Clint Eastwood’a en iyi yönetmen ve en iyi film dallarında ödül kazandırmıştır.

Tür : Dram, Western

: Dram, Western Oyuncular : Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman

: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman IMDB Puanı: 8.2

3:10 To Yuma (2007)

3:10 To Yuma, aynı ismi taşıyan; 1957 yılında yayınlanan eserin yeniden yapımıdır. Elmore Leonard'ın öyküsünden uyarlanmıştır. Kendi halinde bir çiftçi olan Dan Evans ve azılı bir suçlu olan Ben Wade arasındaki hikayeyi beyaz perdeye taşıyan bu film adeta bir yıldızlar geçidi gibidir. Oyuncular ve oyunculuk konusunda son derece dikkat çekici bir film olan 3:10 To Yuma, bazı yönleriyle orijinal eserinden bile daha iyi olmuş diyebiliriz.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster

: Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster IMDB Puanı: 7.7

Django Unchained (2012)

En iyi Quentin Tarantino filmlerinden biri olan Django pek çok açıdan benzersiz bir filmdir. Öyle ki, kovboy filmlerini çok farklı bir şekilde ele alan bir eserdir. Şüphesiz Quentin Tarantino sıkı bir Western hayranıdır ve filmlerinde bu temayı işlemekten çok hoşlanır. Farklı bir kovboy filmi arıyorsanız Django mükemmel bir seçim olacaktır.

Tür : Dram, Western

: Dram, Western Oyuncular : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio

: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio IMDB Puanı: 8.4

The Hateful Eight (2015)

Bir diğer Tarantino filmi olan The Hateful Eight, Django kadar beğenilmese de Western türündeki en iyi işlerden bir tanesidir. Bir grup yabancının küçük bir kasabada denk gelir. Kimse kimseye güvenemez ve ortamda büyük bir gerginlik oluşur. Kimin dost kimin düşman olduğunu anlayamayan bu kişiler birbirlerini içten içe sorgulamaya başlar ve olaylar gelişir. Gizemin ve gerilimin hiç azalmadığı bu film diğer Tarantino filmleri gibi alışılmışın oldukça dışında yapımlardır.

Tür : Suç, Dram, Gizem

: Suç, Dram, Gizem Oyuncular : Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh IMDB Puanı: 7.8

BONUS: Yahşi Batı (2009)

En iyi midir bilinmez ama ülkemizde çokça sevilen bir film olan Yahşi Batı’yı da listeye almazsak olmazdı. Cem Yılmaz filmleri içerisindeki en özel filmlerden biri olan Yahşi Batı kovboy filminden öte bir komedi ve parodi filmidir. Kovboy filmlerinin klişeleşmiş özellikleriyle bol bol dalga geçen Cem Yılmaz bu filmde bizleri hem güldürüyor hem de Türklerin Western filmlerine olan bakış açısını beyaz perdeye yansıtıyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Oyuncular : Cem Yilmaz, Ozan Güven, Demet Evgar

: Cem Yilmaz, Ozan Güven, Demet Evgar IMDB Puanı: 7.4

En iyi kovboy filmlerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz kovboy filmlerini seviyor musunuz? Favori kovboy filminiz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.