Age of Empires 3: Definitive Edition PC Steam'de! Popüler strateji oyunu yenilenmiş grafikleri, müzikleri, DLC'leri ve yepyeni içeriklerle karşımıza çıkıyor.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Age of Empires 3: Definitive Edition, PC’de Türkçe oynayabileceğiniz en iyi eski çağ strateji oyunlarından biri. Age of Empires III: Definitive Edition, yenilenmiş görselleri, müzikleri, daha önce çıkış yapan tüm genişletmelerle ve ilk kez keyifle oynanacak yepyeni içeriklerle en çok sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından birinin kutlanışını tamamlıyor. Hemen şimdi yukarıdaki Age of Empires 3 İndir butonuna tıklayarak yeni Age of Empires oyununu indirin, nostalji yaşayın. Age of Empires 3: Definitive Edition PC Türkçe olarak Steam’de!

Milyonları peşinden sürükleyen başarılı oyun aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam ediyor. Birbirinden farklı genişlemeler ile oyuncularına sürekli yeni içerikler sunan başarılı oyun, hem ülkemiz de hem de dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Yapım her yıl birbirinden farklı sürümleri ile oyuncularını kendine hayran bırakıyor.

Age of Empires 3 Definitive Edition İndir

Age of Empires III: Definitive Edition, gelişmiş özellikler ve modern hale getirilmiş oynanışla son şeklini alan, en çok sevilen gerçek zamanlı strateji oyunu serisinin kutlaşını tamamlıyor. Etkileyici 4K Ultra HD grafikler ve tamamen yeniden düzenlenmiş müziklerle Amerika ve Avrupa’daki güçlü medeniyetleri yönetin veya Asya’nın savaş alanlarına atlayın. İki yeni oyun modunun (Tarihi Savaşlar ve Savaş Sanatı Mücadele Görevleri) yanı sıra daha önce çıkan tüm genişletmeler ve 14 medeniyetin tamamına ek olarak yepyeni iki medeniyet (İsveçliler ve İnkalar) bulunuyor.

Çapraz ağda oynanış desteği sunan güncellenmiş online multiplayer ile diğer oyunculara meydan okumak için çevrimiçi olarak ilerleyin ve izleyici modları ile mod desteği gibi modern oyun özelliklerinin keyfini çıkarın.

Age of Empires 3 Definitive Edition Özellikleri

Çarpıcı 4K Ultra HD grafikler

Tamamen geliştirilmiş ses

14 medeniyetin tamamına ek 2 yepyeni medeniyet

Önceden çıkış yapan tüm genişletmeler dahil

İki yeni oyun modu - Tarihi Savaşlar ve Savaş Sanatı Mücadele Görevleri

Ağlar arası oynamayı destekleyen güncellenmiş çevrimiçi çok oyunculu İzleyici modu ve mod desteği

Age of Empires 3 Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

Age of Empires 3 Definitive Edition oyununu oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar aşağıdaki listelenmiştir. Oyunun yapımcısı tarafından açıklanan resmi sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 18362.0 veya daha yeni sürüm

İşlemci: Intel i3-2105 @3.1GHz veya AMD Phenom II X4 973

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 430, AMD Radeon HD 5570 veya Intel HD 4400, 2GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 42GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 18362.0 veya daha yeni sürüm

İşlemci: Intel i5-3300 @3.0GHz veya AMD FX-8350

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 980, AMD Radeon R9 Fury veya eş değer, 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 42GB boş alan

Age of Empires 3 Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Age of Empires 3 Definitive Edition PC platformuna 15 Ekim 2020’de çıkış yaptı. Şu anda Steam üzerinden 32 TL fiyat etiketiyle satışta. Koleksiyoncular için özel hazırlanmış Age of Empires Definitive Edition Collection (Age of Empires 2 Definitive Edition, Age of Empires Definitive Edition, Age of Empires 3 Definitive Edition) 108.38 TL fiyat etiketiyle satışta. Ayrıca Age of Empires 3 (2007) ve Definitive Edition birlikte 68.25 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Oyunun müzikleri de Age of Empires III: Definitive Edition Soundtrack olarak 18.5 TL’ye satılıyor.