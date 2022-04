Age of Empires II HD bilgisayar oyunları arasında klasik hale gelmiş bir strateji oyunudur.

Age of Empires II HD, ilk olarak 1999 yılında oynadığımız klasik strateji oyunu Age of Empires 2'nin günümüz teknolojisini kullanan bilgisayarlar ile uyumlu hale getirilmiş yeni versiyonu olarak tanımlanabilir.

Age of Empires ll HD Özellikleri

11 farklı dil seçeneği,

Çarpıcı grafik açıları,

Zengin içerikler,

Açık bir dünya,

Düzenli güncellemeler,

Birbirinden farklı ırklar,

Klasik bir stratejik deneyim,

Gerçek zamanlı strateji oyunu - RTS türünün günümüze ulaşmasında en büyük katkısı bulunan oyunlardan olan Age of Empires II, çıktığı dönemde bizi saatlerce bilgisayarlarımızın başına kilitlemiştyi. Age of Empires 2 HD de aradan geçen yılların ardından tekrar aynı heyecanı yaşamamıza imkan tanıyor.

Age of Empires II HD, orijinal oyunun grafiklerini HD kalitede yeniliyor ve oyunu geniş ekran monitörlerimizle uyumlu hale geliyor. Age of Empires II HD'de Age of Empires 2'nin içindeki bütün tek kişilik görevlerin yanısıra Age of Kings ve The Conquerors genişleme paketlerini de bulacaksınız. Oyuncular Age of Empires II HD'de 18 farklı medeniyetten birini seçerek binlerce yıllık bir tarihi gelişim macerasına atılabiliyorlar. Bu tarihi süreçte düşmanlarınızla heyecan dolu savaşlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca Age of Empires II HD online oyun moduna da sahip. Bu sayede taktiksel yeteneklerinizi diğer oyunculara karşı da test edebilirsiniz.

Age of Empires ll HD İndir

Gerçek zamanlı olarak oynanabilen Age of Empires ll HD dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları bir araya getirmeye devam ediyor. Rengarenk içerikler ile oyunculardan tam puan alan yapım, Türkçe dil desteğine sahip olmasa da ülkemizde oldukça yaygın bir konumda yer alıyor. Klasik bir stratejik deneyim sunan oyun, yayınlandığı dönem milyonlarca kopya satmıştı.

Age of Empires ll HD Sistem Gereksinimleri

Age of Empires II HD oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip. Oyunu eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabilirsiniz. Age of Empires II HD sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı