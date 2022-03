Age of Empires II: The Age of Kings

Age of Empires II: The Age of Kings, Age Of Empires oyununun geliştirilerek daha iyi ve heyecanlı hale getirilen ikinci versiyonudur.

Barış YANIK - 45 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çökmüş durumda olan Roma ile birlikte dünyanın paylaşılmayı beklediği zamanlarda savaşlara girebileceğiniz en popüler ve en çok oynanan strateji oyunlarından biri olmayı başaran Age Of Empires 2, yeni sürümüyle birlikte ilk versiyonuna göre geliştirilerek daha güzel hale getirildi. Serinin en yüksek ses getiren oyunlarından olan Age of Empires II: The Age of Kings, nostaljik yapısı ile birlikte milyonlara ulaşan bir hayran kitlesi edindi. Başarılı bir geçmişe sahip olan oyun, zamanında ülkemiz oyuncuları arasında da popüler bir noktaya erişmişti.

Zamanında bir çok ödül kazanmayı başaran oyun, en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan gerçek zamanlı strateji oyunudur. Age Of Empires'ın devamı olarak piyasaya sürülen oyunda, Roma'nın çöküşünden itibaren Ortaçağ'a kadar geçen yaklaşık 1000 yıllık sürede yaşıyorsunuz. Oyuncular 13 farklı uygarlığın kaderini ellerinde tutarak onlara liderlik ederek savaşlara giriyor ve diğer ülkeleri yok ederek ele geçirmeye çalışıyor.

Age of Empires II: The Age of Kings İndir

Ensemble Studios tarafından hazırlanan Age of Empires II: The Age of Kings oyununda, savaş ve ekonominin yeri oldukça önemli. Ekonominize önem vererek ülkenizi hızlı bir şekilde geliştirmeli ve girdiğiniz savaşlarda ekonomik gücünüzü kullanarak rakiplerinizi yok edebilirsiniz.

Her bir ülkenin kendine özgü askerleri, silahları ve binaları bulunmaktadır. Bu farklılıkların size sağladığı avantajları iyi kullanarak rakiplerinize karşı üstünlük kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızda birlikte yada sistemin botlarına karşı mücadele vereceğiniz oyunda oldukça heyecanlanabilir ve keyif alabilirsiniz.

Oyunu hemen oynamak için ücretsiz olarak demo versiyonunu indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.