Age of Empires II: The Conquerors Expansion

Age of Empires II: The Conquerers Expansion' ın deneme sürümü indirme için mevcut.

Barış YANIK - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Age of Empires II: The Conquerors Expansion'un deneme sürümü olarak piyasaya sürülen bu versiyonda standart bir adet çok oyunculu harita bulunmaktadır. Milyonlarca satan Age of Empires serisinin ikinci oyunu olan Age of Empires II: The Conquerors Expansion yayınlanması ile birlikte dünyada adeta bir viral oldu. Deli gibi satan ve oyunculara sürükleyici bir strateji deneyimi sunan yapım, aldığı güncellemeler ile de daha fazla içeriğe kavuştu. Farklı dil seçeneklerine sahip olan başarılı oyun, ülkemizde ve dünyanın dört bir yerinde milyonlarca hayran tarafından benimsendi.

Age of Empires II: The Conquerors Expansion Özellikleri

Geniş bir harita,

Farklı sınıflar ve özellikleri,

Farklı savaş stratejileri,

Adil bir savaş ortamı,

Farklı uygarlıklar,

Kaliteli grafik açıları,

Ses efektleri,

Farklı dil seçenekleri,

Gece ve gündüz döngüsü olan bir harita,

Oyunda, Yucatan haritasında bulunan King of the Hill'de savaşabiliyorsunuz. Bu harita üzerinde çok oyunculu tek bir oyun olduğu gibi bunun yanında tek kişilik oynayabileceğiniz bir senaryo bulunmaktadır. ''Montezuma One'' senaryosuna girerek tek başınıza oynayabilirsiniz.

Aztek ve Maya'ları seçerek oynayabileceğiniz oyunun demo versiyonu ile oyunu ücretsiz olarak deneme fırsatı yakalıyorsunuz. Age of Empires'dan sonra çıkartılan Age of Empires 2'nin genişletme paketi olan Age of Empires II: The Conquerors Expansion'u ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza indirerek hemen oynayabilirsiniz.

Bir zamanlar oyun dünyasını kasıp kavuran strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın, günümüze uyarlanmış yeni versiyonları hala bir çok oyuncu tarafından oynanmakta ve ilgi görmektedir. En iyi ve en popüler strateji oyunu olarak söyleyebileceğiniz Age Of Empires'ı daha önce denemediyseniz kesinlikle bir göz atmanızı tavsiye ederim.

Age of Empires II: The Conquerors Expansion İndir

Mac ve Windows platformları için yayınlanan Age of Empires II: The Conquerors Expansion milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Sizde eğer strateji oyunu oynamak ve aksiyon dolu anların tadını çıkarmak istiyorsanız aradığınız oyun Age of Empires II: The Conquerors Expansion demektir. Kesinlik oyunu oynamanızı ve stratejik hamleler yapmanızı öneriyoruz. İyi oyunlar dileriz.