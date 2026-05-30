AIM/FLASH Trainer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici TEAM FINDER
-
Aim antrenmanı yapabileceğiniz AIM/FLASH Trainer, rekabetçi oyun oynayan oyuncular için geliştirilen bir antrenman programıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- AIM/FLASH Trainer, özellikle Valorant gibi rekabetçi FPS oyunları oynayan kullanıcılar için tasarlanmış bir nişan alma ve refleks geliştirme uygulamasıdır.
- Oyun içerisinde tracking (takip), flick (hızlı nişan), switching (hedef değiştirme) ve flash reaction (flashtan etkilenme sonrası tepki) gibi farklı antrenman modları bulunur.
- AIM/FLASH Trainer Steam üzerinde ücretsiz oynanabilen bir yapım olarak listelenmiştir ve liderlik tabloları ile skor takibi sistemi sunar.
AIM/FLASH Trainer, nişan alma potansiyelinizi geliştirebileceğiniz kapsamlı bir antrenman aracıdır. Valorant, CS2 ve Apex Legends gibi oyunları oynayan oyuncular için mükemmel seçenek olan bu programda, aiminizi geliştirebilir ve mouse'a daha fazla hakim olabilirsiniz.
Bilek hassasiyetinizi en iyi noktalara çıkarabileceğiniz bu oyunda, farklı oyun seçenekleri sayesinde yabancılık çekmeden antrenman yapabileceksiniz.
Düzenli antrenman yapmaya teşvik eden AIM/FLASH Trainer, her gün yeni bir challenge ile karşımıza çıkıyor. Başarımlar kazanarak ve liderlik tablosunda yükselerek diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.
AIM/FLASH Trainer İndir
Sadece mouse hakimiyetinizi değil, aynı zamanda refleksinizi de büyük oranda artırıyor diyebiliriz. Aniden karşınıza çıkan rakipler için hızlı aksiyon alabilir ve yaptığınız antrenmanlar sayesinde isabetli vuruşlar yapabilirsiniz.
Siz de AIM/FLASH Trainer indirin ve nişan alma kabiliyetinizi geliştirin!
AIM/FLASH Trainer Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300 veya eşdeğeri
- BELLEK: 4096 MB RAM
- EKRAN KARTI: Intel HD Graphics 5500 / NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R5 veya daha iyisi, Vulkan 1.0 desteğiyle
- DEPOLAMA: 500 MB kullanılabilir alan
- SES KARTI: Windows uyumlu ses aygıtı
Sıkça Sorulan Sorular
AIM/FLASH Trainer ne işe yarar?
FPS oyunlarında nişan alma, refleks ve hedef takibi geliştirmek için kullanılan bir aim trainer oyunudur.
Hangi oyunlar için faydalıdır?
Özellikle Valorant, CS2, Apex Legends gibi rekabetçi FPS oyunları için geliştirilmiştir.
Ücretsiz mi?
Evet, Steam üzerinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Online mı çalışıyor?
Evet, skor takibi ve leaderboard sistemi ile çevrim içi özellikler içerir.
Kimler için uygundur?
FPS oyunlarında aim geliştirmek isteyen yeni başlayan veya rekabetçi oyuncular için uygundur.