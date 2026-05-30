Aim antrenmanı yapabileceğiniz AIM/FLASH Trainer, rekabetçi oyun oynayan oyuncular için geliştirilen bir antrenman programıdır.

Berkcan Aktürk - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler AIM/FLASH Trainer, özellikle Valorant gibi rekabetçi FPS oyunları oynayan kullanıcılar için tasarlanmış bir nişan alma ve refleks geliştirme uygulamasıdır.

Oyun içerisinde tracking (takip), flick (hızlı nişan), switching (hedef değiştirme) ve flash reaction (flashtan etkilenme sonrası tepki) gibi farklı antrenman modları bulunur.

AIM/FLASH Trainer Steam üzerinde ücretsiz oynanabilen bir yapım olarak listelenmiştir ve liderlik tabloları ile skor takibi sistemi sunar.

AIM/FLASH Trainer, nişan alma potansiyelinizi geliştirebileceğiniz kapsamlı bir antrenman aracıdır. Valorant, CS2 ve Apex Legends gibi oyunları oynayan oyuncular için mükemmel seçenek olan bu programda, aiminizi geliştirebilir ve mouse'a daha fazla hakim olabilirsiniz.

Bilek hassasiyetinizi en iyi noktalara çıkarabileceğiniz bu oyunda, farklı oyun seçenekleri sayesinde yabancılık çekmeden antrenman yapabileceksiniz.

Düzenli antrenman yapmaya teşvik eden AIM/FLASH Trainer, her gün yeni bir challenge ile karşımıza çıkıyor. Başarımlar kazanarak ve liderlik tablosunda yükselerek diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Sadece mouse hakimiyetinizi değil, aynı zamanda refleksinizi de büyük oranda artırıyor diyebiliriz. Aniden karşınıza çıkan rakipler için hızlı aksiyon alabilir ve yaptığınız antrenmanlar sayesinde isabetli vuruşlar yapabilirsiniz.

AIM/FLASH Trainer Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

İŞLEMCI: Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300 veya eşdeğeri

BELLEK: 4096 MB RAM

EKRAN KARTI: Intel HD Graphics 5500 / NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R5 veya daha iyisi, Vulkan 1.0 desteğiyle

DEPOLAMA: 500 MB kullanılabilir alan

SES KARTI: Windows uyumlu ses aygıtı