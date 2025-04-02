Among Us 3D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Schell Games
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Among Us’ı 3 boyutlu oynamak ister miydiniz? Şimdi Among Us 3D indirin ve ihanetin derinliğini 3 boyutlu olarak yaşayın.
Schell Games tarafından geliştirilen ve Innersloth LLC tarafından yayınlanan Among Us 3D, efsaneleşmiş sosyal çıkarım oyunu Among Us’un üç boyutlu bir yeniden yorumu olarak karşımıza çıkıyor. 2D bakış açısından 3D grafiklere geçiş yapan bu versiyon oyuna tamamen farklı bir atmosfer ve oynanış hissi katıyor. Geliştirici ekip temel oynanış mekaniğini korurken görsel ve teknik açıdan daha gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Among Us 3D’de oyuncular uzay temalı bir tesiste ya da gemide ekip arkadaşlarıyla birlikte görevleri tamamlamaya çalışıyor ancak aralarında bir (ya da birkaç) hain var. Bu hainler diğer oyuncuları sessizce ortadan kaldırarak ekibi sabote etmeye çalışıyor. Oyuncuların amacı görevleri tamamlayarak galip gelmek ya da hainleri tartışmalarla tespit ederek oylamayla gemiden atmaktır. Bu klasik yapının 3D dünyaya taşınması, özellikle harita gezintisi, görüş alanı, animasyonlar ve atmosfer açısından daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.
Eğer 2 boyutlu Among Us ilginizi çekmiyorsa bu versiyonu deneyimlemek isteyebilirsiniz. Halihazırda 2 boyutlu oyundan da sıkıldıysanız Among Us 3D ile oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz.
Among Us 3D İndir
Among Us 3D indirin ve klasik ihaneti daha gerçekçi ve heyecanlı bir şekilde yaşayın.
Among Us 3D Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64bit
- İşlemci: Intel i5-4590
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı