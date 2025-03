Among Us 3D

Among Us’ı 3 boyutlu oynamak ister miydiniz? Şimdi Among Us 3D indirin ve ihanetin derinliğini 3 boyutlu olarak yaşayın.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Schell Games tarafından geliştirilen ve Innersloth LLC tarafından yayınlanan Among Us 3D, efsaneleşmiş sosyal çıkarım oyunu Among Us’un üç boyutlu bir yeniden yorumu olarak karşımıza çıkıyor. 2D bakış açısından 3D grafiklere geçiş yapan bu versiyon oyuna tamamen farklı bir atmosfer ve oynanış hissi katıyor. Geliştirici ekip temel oynanış mekaniğini korurken görsel ve teknik açıdan daha gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Among Us 3D’de oyuncular uzay temalı bir tesiste ya da gemide ekip arkadaşlarıyla birlikte görevleri tamamlamaya çalışıyor ancak aralarında bir (ya da birkaç) hain var. Bu hainler diğer oyuncuları sessizce ortadan kaldırarak ekibi sabote etmeye çalışıyor. Oyuncuların amacı görevleri tamamlayarak galip gelmek ya da hainleri tartışmalarla tespit ederek oylamayla gemiden atmaktır. Bu klasik yapının 3D dünyaya taşınması, özellikle harita gezintisi, görüş alanı, animasyonlar ve atmosfer açısından daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Eğer 2 boyutlu Among Us ilginizi çekmiyorsa bu versiyonu deneyimlemek isteyebilirsiniz. Halihazırda 2 boyutlu oyundan da sıkıldıysanız Among Us 3D ile oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz.

Among Us 3D İndir

Among Us 3D indirin ve klasik ihaneti daha gerçekçi ve heyecanlı bir şekilde yaşayın.

