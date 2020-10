Among Us Ücretsiz İndirme Nasıl Yapılır? - Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi çevrim içi oyunlardan birisi olan Among Us son zamanlarda ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında oldukça popüler bir hale geldi. Peki Among Us'ı bilgisayarda ücretsiz oynamak için nelere ihtiyacınız var?

Innersloth tarafından geliştirilen Among Us'ı bilgisayarınızda oynayabilmek için Steam'den 10,50 TL karşılığında satın almanız gerekiyor. Yine de bu, oyunu ücretsiz bir şekilde oynayamayacağınız anlamına gelmiyor. Among Us'ı bir emülatör yardımı ile bilgisayarınızda ücretsiz olarak çalıştırabilirsiniz. Peki nelere ihtiyaç duyacaksınız?

Öncelikle bir adet bilgisayar lazım olacak. Bu bilgisayarda Android 4.4 veya sonrasını çalıştıran bir emülatör bulunmalı ki, bu da en az 2 GB boş depolama alanı olması gerektiği anlamına geliyor. Son olarak oyundan keyif alabilmeniz adına stabil bir internet bağlantısını da unutmayalım.

Eğer yukarıdaki maddelerin hepsi hazırsa, adım adım kurulumun nasıl yapılacağına ve oyunu nasıl çalıştıracağınıza göz atalım. Adımlara geçmeden önce hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak BlueStacks uygulamasını bilgisayarınıza indirmeyi unutmayın.

Among Us PC'e Ücretsiz İndirme (Adım - Adım)

Hemen yukarıdaki bağlantıları kullanarak BlueStacks uygulamasını ücretsiz ve hızlı bir şekilde bilgisayarınıza indirin. Bu uygulama bilgisayarlar için tasarlanmış bir emülatördür ve akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamaları ya da oyunları bilgisayarınızda da çalıştırabilmenizi sağlar. Emülatörü indirdikten sonra kurulum işlemini gerçekleştirin. Program ilk açıldığında sizden bazı giriş bilgileri isteyecektir. Bu noktada normalde de kullandığınız Gmail hesabı ile ya da bu cihaza özel başka bir Gmail hesabı oluşturarak oturumunuza devam edin. Play Store'a giriş yapın ve Among Us'ı bularak emülatöre indirin. Ana ekrana dönün ve uygulamayı çalıştırın. Gizli bir oda oluşturarak arkadaşlarınızı davet edin ve eğlenceye başlayın.

Eğer BlueStacks ile ilgili çeşitli sorunlar yaşıyorsanız, hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi emülatörlere göz atabilir ve alternatif olarak bu programlardan birisini tercih ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine de ilk tavsiyemiz, geniş ayar seçenekleri ile BlueStacks'i kullanmanız yönünde olacaktır.

Sonuç

Among Us Ücretsiz İndirme Nasıl Yapılır? isimli bu yazımızda pek çok kişi tarafından merak edilen bir soruya daha yakından göz attık. Ne yazık ki Among Us'ın orijinal bilgisayar sürümünü oynayabilmek için cüzi miktarda bir ödeme yapmanız gerekiyor ancak emülatörler yardımı ile ücretsiz bir oyun keyfi sağlamanız mümkün olacaktır.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve uygulama sırasında herhangi bir sorunlar karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.