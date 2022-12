Vampir Köylü Oyunu Nasıl Oynanır?

Geçtiğimiz yıllarda Among Us isimli oyun oldukça popüler olmuştu. Hatta Among Us’a benzer oyunlar da piyasada yerini hızla aldı. Among Us esasında konsept olarak bir vampir köylü oyunudur. Vampir köylü konseptine sahip pek çok oyun bulunmaktadır. Öyle ki, vampir köylü oyunu dediğimiz konsept video oyunlarından da hariç masa oyunlarında da kullanılan bir konsepttir.

Vampir köylü oyununu oynamak çok basittir. Binlerce liralık bilgisayarlara ya da çok özel bir düzeneğe sahip olmanız gerekmez. Kendi kurallarınızı koyabilir, bazı yeni şartlar ekleyebilir, oyunu tekrardan düzenleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler bir arkadaş grubu ve rol yapma yeteneği. Oyun yapmakla ilgileniyorsanız kendi vampir köylü oyununuzu bile yaratabilirsiniz.

Vampir köylü oyununun nasıl oynanacağını bilmeyenler için aşağıda maddeler halinde anlatmaya çalıştık. Umuyoruz ki bu oyunu oynarken arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirirsiniz.

Vampir Köylü Oyunu Nedir? Nasıl Oynanır?

Kaç oyuncu ile oynayacaksanız o kadar kağıda/karta ihtiyacınız var. (Oyunu ne kadar kalabalık oynarsanız o kadar keyifli olur) Bu kağıtlara en az 1 vampir ve 1 hakem yazılmalıdır. Çok kalabalık bir oyuncu grubunuz varsa vampir sayısı artırılabilir. Kağıtlar rastgele dağıtılır. Hakem kağıtları toplarken kimin vampir kimin köylü olduğunu bilir. Oyuncular birbirlerine soru sorarak kimin vampir olduğunu saptamaya çalışır. Oylama yapılır ve en çok şüphelenilen kişinin vampir olup olmadığı sorgulanır. Seçilen kişi vampirse oyun biter, köylüler kazanır. Seçilen köylüyse ölür ve oyun dışı kalır. Bu işlem yapıldıktan sonra eğer vampir tespit edilemezse vampir bir kişiyi öldürür ve ölen şahıs oyun dışı kalır. Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci adımlar tekrarlanır. Vampir bulunana kadar oyun devam eder.

Oyununuzu renklendirmek ve çeşitlendirmek için çeşitli kurallar koyabilirsiniz. Örneğin her tur sonrasında herkesin gözü kapatılır ve vampir öldüreceği kişiye dokur ve o şekilde öldürür. Üst üste iki kez vampir olmamak gibi kurallar ile kendinize has bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

Vampir köylü oyununu hem dijital olarak hem de masa başında oynayabilirsiniz. Eğer oyunu dijital bir şekilde oynayacaksanız Discord kullanmanızı tavsiye ederiz. Vampir köylü oyununun genel konseptini anladıktan sonra oyununuzu dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.

Vampir köylü oyununu hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki bu oyunu oynarken eğlenirsiniz. Siz hiç daha önce vampir köylü oynadınız mı? Vampir köylü oyununu masa başında mı yoksa sanal ortamlarda mı oynamaktan daha çok keyif alıyorsunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.