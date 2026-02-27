Araba Bayiiliği İş Oyunu APK, kendi araba galerinizi yönettiğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Araç satın alın, kazançlı fiyata satın ve galerinizi büyütün!

⚡ Önemli Bilgiler Mahallelerden ve ya araba pazarından uygun fiyatlı araçlar bulmanız, onları detaylıca incelemeniz, tamir etmeniz, modifiye etmeniz ve kâr amacıyla doğru fiyata satmanız gerekir.

Klasik işletme oyunlarının aksine, satın aldığınız her aracı bizzat sürebilirsiniz.

Küçük bir araziyle başladığınız yolculukta, kazandığınız paralarla galerinizi (showroom) genişletebilir, yeni ofisler açabilir ve daha lüks araç segmentlerine (spor arabalar, klasik modeller) geçiş yapabilirsiniz.

Android simülasyon oyunları arasında yer alan Araba Bayiiliği İş Oyunu APK, gerçekçi bir galericilik deneyimi sunuyor. Araba alım-satım işlerini yürüttüğünüz bu galericilik oyununda, size para kazandıracak olan arabaları düşük fiyattan satın alın ve yeni müşterilerine kazançlı bir şekilde satın.

Kapsamlı bir simülasyon oyunu olan Car Dealership Business Game APK, araçların hasar kayıtlarına kadar sizlere sunuyor. Araba almadan önce tüm belgelere detaylı bir şekilde göz atabilir, motor ve gövde hasarlarını kontrol edebilirsiniz.

Bazı araçların motor ve gövde hasarları mevcuttur. Kimi zaman bu hasarlar açık bir şekilde belli olsa da, bazen yalancı satıcılarla karşılaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir hasarlı araçla karşılaşırsanız, alış fiyatınızda indirim istemeli veya satın almamalısınız.

Araba Bayiiliği İş Oyunu APK İndir

Araba ve galeri meraklıları için özel tasarlanan Araba Bayiiliği İş Oyunu APK, ticaret imparatorluğunuzu kurmanıza olanak tanıyor. Sıfırdan başladığınız bu serüvende hem dükkanınızı hem de otomobil yelpazenizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca, giderek daha farklı pazarlama stratejileri keşfetmeli ve sektörüde güvenli bir itibar oluşturmalısınız.

Kapsamlı bir modifiye sistemi de oyunun içerisinde mevcuttur. Araçların rengini, jantlarını, motor performansını ve aklınıza gelebilecek her şeyi modifiye edebilirsiniz. Yapacağınız modifiyeler size eksi yazacağı için satarken zararınızı fiyata ekleyebilirsiniz.

Car Dealership Business Game'deki arabalar süs için bulunmuyor. İstediğiniz arabayı sürebilir, gezintiye çıkabilir ve performansları gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Siz de Araba Bayiiliği İş Oyunu APK indirin ve Android cihazlarınızda mükemmel bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Araba Bayiiliği İş Oyunu Öne Çıkan Özellikleri

Android için simülasyon oyunu

Gerçekçi galeri yönetimi

Araba alım-satım işlemleri

Araç hasar kayıtları ve teknik sorunlar

Kapsamlı modifiye sistemi

Serbest sürüş imkanı

Gerçekçi pazarlık süreci