ARK 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Studio Wildcard
-
Studio Wildcard tarafından geliştirilen ARK 2, oyunculara daha devasa bir senaryo ve sonsuz içerikler sunmayı hedefliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- İlk oyunun aksine ARK 2, tamamen üçüncü şahıs (3rd person) bakış açısına odaklanıyor.
- Oyunda efsanevi karakter Santiago'yu bizzat Vin Diesel canlandırıyor.
- Oyun, Unreal Engine 5’in tüm gücünü kullanmanın yanı sıra, tarihte görülmemiş bir mod desteğiyle geliyor.
İkonikleşen hayatta kalma oyunları arasında yer alan ARK serisi, yeni oyunu olan ARK 2 ile birlikte karşımıza çıkıyor. Studio Wildcard tarafından geliştirilen ve yayınlanan ARK 2, daha gelişmiş grafikler ve içeriklerle karşımıza çıkıyor. Dinozorları konu alan bu oyunda, devasa üsler kuracak ve dinozorları koruma olarak kullanacaksınız.
Gittikçe yeni dinozorların kilidini açmalı ve geliştirmek üzere yanınıza almalısınız. Dinozorlar çok kolay öldüğü için onları donanımlı hale getirmeli, zırh giydirmeli ve stratejik bir şekilde konumlandırmalısınız.
Tek oyunculu senaryo modu veya çok oyunculu serbest modda istemediğiniz kadar fazla içerikle karşılaşacaksınız. Önceki oyuna kıyasla ARK 2, senaryo ve hikaye açısından daha derin bir deneyim sunuyor. Bu sayede, ana hikaye ve karakter gelişimini aynı orantıda yürütebilirsiniz.
ARK 2 İndir
Henüz çıkış tarihi net olarak belirlenmeyen ARK 2, 2028 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Geliştiriciler, daha erken çıkması imkansız bir yapım olduğunun da vurgusunu yapmıştı. Eğer herhangi bir mucize olmazsa, ARK 2 oynamak için uzun bir zaman beklememiz gerekecek diyebiliriz.
Siz de ARK 2 indirin ve devasa dinozor evrenine adım atın!
ARK 2 Sistem Gereksinimleri
Çıkış tarihi henüz belirlenmeyen ARK 2'nin sistem gereksinimleri de açıklanmadı. Lakin, ARK 2 gibi bir oyunun yüksek performanslı bir sisteme ihtiyaç duyacağı çok açık.
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun ne zaman çıkacak?
Geliştirici Studio Wildcard, oyunun çıkış tarihini birkaç kez erteledi. Şu anki hedef 2027 sonu veya 2028 başı gibi görünüyor.
ARK 2 Game Pass'e gelecek mi?
Evet, Microsoft ile yapılan anlaşma gereği ARK 2, çıktığı ilk gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.
İlk oyundaki gibi devasa üsler kurabilecek miyiz?
Evet, ancak yapı sistemi çok daha gelişmiş. Fizik kuralları daha ön planda olacak ve binalar çevreyle daha organik etkileşime girecek.
Tek başıma oynayabilir miyim?
Evet, hem tek oyunculu bir senaryo modu hem de devasa çok oyunculu (multiplayer) sunucular mevcut olacak.
Sistem gereksinimleri çok mu yüksek?
Unreal Engine 5 kullandığı için evet; minimum RTX 2070 / RX 6700 seviyesinde bir ekran kartı ve mutlaka SSD gerekeceği tahmin ediliyor.