Studio Wildcard tarafından geliştirilen ARK 2, oyunculara daha devasa bir senaryo ve sonsuz içerikler sunmayı hedefliyor.

Berkcan Aktürk - 54 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler İlk oyunun aksine ARK 2, tamamen üçüncü şahıs (3rd person) bakış açısına odaklanıyor.

Oyunda efsanevi karakter Santiago'yu bizzat Vin Diesel canlandırıyor.

Oyun, Unreal Engine 5’in tüm gücünü kullanmanın yanı sıra, tarihte görülmemiş bir mod desteğiyle geliyor.

İkonikleşen hayatta kalma oyunları arasında yer alan ARK serisi, yeni oyunu olan ARK 2 ile birlikte karşımıza çıkıyor. Studio Wildcard tarafından geliştirilen ve yayınlanan ARK 2, daha gelişmiş grafikler ve içeriklerle karşımıza çıkıyor. Dinozorları konu alan bu oyunda, devasa üsler kuracak ve dinozorları koruma olarak kullanacaksınız.

Gittikçe yeni dinozorların kilidini açmalı ve geliştirmek üzere yanınıza almalısınız. Dinozorlar çok kolay öldüğü için onları donanımlı hale getirmeli, zırh giydirmeli ve stratejik bir şekilde konumlandırmalısınız.

Tek oyunculu senaryo modu veya çok oyunculu serbest modda istemediğiniz kadar fazla içerikle karşılaşacaksınız. Önceki oyuna kıyasla ARK 2, senaryo ve hikaye açısından daha derin bir deneyim sunuyor. Bu sayede, ana hikaye ve karakter gelişimini aynı orantıda yürütebilirsiniz.

ARK 2 İndir

Henüz çıkış tarihi net olarak belirlenmeyen ARK 2, 2028 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Geliştiriciler, daha erken çıkması imkansız bir yapım olduğunun da vurgusunu yapmıştı. Eğer herhangi bir mucize olmazsa, ARK 2 oynamak için uzun bir zaman beklememiz gerekecek diyebiliriz.

Siz de ARK 2 indirin ve devasa dinozor evrenine adım atın!

ARK 2 Sistem Gereksinimleri

Çıkış tarihi henüz belirlenmeyen ARK 2'nin sistem gereksinimleri de açıklanmadı. Lakin, ARK 2 gibi bir oyunun yüksek performanslı bir sisteme ihtiyaç duyacağı çok açık.