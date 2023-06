Indiana Jones Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Kırbacı ve fötr şapkasıyla insanları ekrana kilitleyen arkeoloğun yaşamını anlatan Indiana Jones film serisi şu an beş filmden oluşuyor. Steven Spielberg, bu beş filmin de yönetmen koltuğunda oturdu. Star Wars’ın yaratıcısı George Lucas da ilk dört filmin yazılmasında yardımcı oldu. Yalnız iki senaristin hikaye yazımı zaman çizelgesinin kırılmasına sebep oldu.

Indiana Jones filmleri içerisinde geçen olaylar kronolojik olarak sıralanmıyor. Serideki ikinci film incelendiğinde teknik açıdan ilk filmin öncesini anlattığı görülüyor. Indiana Jones filmlerini daha iyi anlamak, özümsemek açısından biz de tüm filmleri kronolojik olarak sıraladık.

Indiana Jones Filmleri Kronolojik Sıralaması

Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı (1984)

Kayıp Ark’ın Akıncıları (1981)

Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi (1989)

Indiana Jones ve Kristal Kafatasının Krallığı (2008)

Indiana Jones ve Kader Kadranı

Genç Indiana Jones Günlükleri (1992-1996)

1. Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı (1984)

1981 yapımlı Indiana Jones ile The Raiders of the Lost Ark’ın devamı olarak Steven Spielberg bir film çekmek istedi. Fakat Nazileri konu olarak geçirmek istemediği için ikinci filmi ilk filmdeki olaylardan çekmeyi düşündü.

1935 yılında Şangay’da Indiana Jones (Harrison Ford); Willie Scott (Kate Capshaw) isimli gece kulübü şarkıcısı ve Short Round (Jonathan Ke Quan) birlikte Himalayalar’a uçar. Hikaye de tam olarak bu üçlünün Himalayalar’a uçmasıyla başlayacaktır. Üçlünün bindiği uçak düşer. Bu sebeple kendisini Kızılderili bir köyde bulur.

2. Kayıp Ark’ın Akıncıları (1981)

Raiders of the Lost Ark olarak piyasaya çıkan ilk Indiana Jones filmi, daha sonra; Indiana Jones ve The Raiders of the Lost Ark şeklinde sunuldu. Harrison Ford tarafından canlandırılan Indiana Jones, Nazilere karşı Ark’ı bulmaya çalışır.

Filmde Nazilerin kendilerini durduramaz ve güçlü gördüğü kutsal dini eser Covenant konu edilmiştir. Indiana Jones’a Nazilerin Ark’ı bulabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmasını sağlayacak eski akıl hocası Abner Ravenwood’u aradıklarını bildirir. Indy, arama işine Nepal’de başlar. Daha sonra ikisi beraber Ahit Sandığını aramak için dünyayı dolaşır.

3. Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi (1989)

Harrison Ford, babası Sean Connery’in İsa’nın son akşam yemeğinde içtiği varsayılan Kutsal Kase’yi ararken kaybolduğunu öğrenir. Babasının Kutsal Kase ile ilgili günlüğünü Venedik’te posta damgasıyla alır. Meslektaşı Denholm Elliot ile hem babasını hem de Kutsal Kase’yi bulmaya çalışır.

4. Indiana Jones ve Kristal Kafatasının Krallığı (2008)

Son Haçlı Seferleri'nden yaklaşık 20 yıl sonra Harrison Ford, Cate Blanchett’in liderlik ettiği Sovyet ajanları tarafından yakalanır. Yakalandıktan sonra Harrison Ford kaçar. Marshall Koleji’ndeki işinden kovulduktan sonra Shia LeBeouf, arkeolog olan John Hurt aracılığıyla başka bir iş bulur. Harrison Ford, Peru’da nasıl kristal kafatası keşfedeceğini öğrenir.

5. Indiana Jones ve Kader Kadranı

Indiana Jones’un beşinci filmi Kader Kadranı, 30 Haziran 2023 tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Film, James Mangold tarafından yönetilecek. Indiana Jones, Harrison Ford olarak kovboy şapkasıyla yeniden izleyiciyi büyüleyecek.

Indiana Jones’in 30 Haziran’da vizyona girecek filmi, 60’lı yılları konu ediyor. Filmde 2. Dünya Savaşı’ndan bazı aksiyonlara da yer verilecek. Harrison Ford’un özlenen dövüş sahneleri aynı şekilde son filmde de olacak. Filmde Phoebe Waller- Bridge başrol oynayacak. Filmin müzikleri, John Williams tarafından yapılıyor.

6. Genç Indiana Jones Günlükleri (1992-1996)

Genç Indiana Jones Günlükleri, 90’lı yılları konu ediniyor. George Hall karakteri bu TV şovunda sürekli farklı maceralara atılıyor. Indiana Jones’ın yaşamını konu edinen TV şovu bölümlere ayrılmıştır. Bazı bölümlerde çocuk olan Corey Carrier bazılarındaysa genç Sean Patrick Flannery yer alıyor.

Bölümlerde izleyici;

Jones’un Theodore Roosevelt,

Charles De Gaulle,

Lee Tolstoy gibi tarihi figürlerle tanışma şansı yakalıyor.

Genç Indiana Jones Günlükleri; iki sezon 28 bölüm olarak yayınlandı. Aynı zamanda TV’de de dört filmi gösterildi.

Peki, sizin Indiana Jones'in film ve TV şovları arasında favoriniz var mı? Bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.