Snapchat Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Sosyal medya hizmeti Snapchat, karanlık mod desteği sayesinde gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor. Peki, popüler uygulamada karanlık tema özelliği etkinleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Snapchat karanlık tema etkinleştirme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Eğer siz de sosyal medya uygulaması Snapchat'i koyu mod ile kullanmak istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulamanız gerekiyor.

Snapchat Karanlık Mod Nasıl Yapılır?

Snapchat'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Dişli çark simgesine dokunun.

"Uygulama Görünümü" kategorisine girin.

"Her Zaman Koyu" seçeneğini seçin.

"Şimdi yeniden başlat" butonuna basın.

Snapchat, konum ekleme dahil birçok işlemin kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor. Bu işlevler arasında koyu mod da bulunuyor. Uygulamada yalnızca birkaç adım ile karanlık modu aktif hâle getirmek mümkün. Öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan Snapchat'i açın.

Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Profil sayfasını görüntüleyin ve hemen ardından dişli çark simgesinin üzerine dokunun.

Dişli çark simgesine dokunduğunuzda ayarlar sayfası açılacak. Açılan sayfa üzerinden "Uygulama Görünümü" kategorisine girin.

"Uygulama Görünümü" kategorisinde "Her Zaman Açık" ve "Her Zaman Koyu" olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Snapchat koyu mod etkinleştirme işlemini yapmak için "Her Zaman Koyu" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

"Her Zaman Koyu" seçeneğini seçtiğiniz takdirde uyarı içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Temaları değiştirmek için Snapchat uygulamasının yeniden başlatılması gerekiyor. Bu nedenden ötürü "Şimdi yeniden başlat" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Snapchat Koyu Tema Kapatma Adımları

Snapchat uygulamasına girin.

Profil sayfasını açın.

Dişli çark butonuna basın.

"Uygulama Görünümü" bölümünü açın.

"Her Zaman Açık" seçeneğini seçin.

"Şimdi yeniden başlat" butonuna dokunun.

Eğer karanlık modu beğenmediyseniz ve tekrar açık mod özelliğini etkinleştirmek istiyorsanız profil sayfasında yer alan dişli çark simgesine dokunun. "Uygulama Görünümü" bölümüne girin ve "Her Zaman Açık" seçeneğini seçin. Son olarak "Şimdi yeniden başlat" butonuna basın.

Bu rehberde Snapchat koyu tema özelliğinin nasıl etkinleştirildiğini ve devre dışı bırakıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemleri çok pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.