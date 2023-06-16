Snapchat Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformu Snapchat dil değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyarak kullanıcıların uygulamayı istediği zaman istediği dilde kullanabilmesini sağlıyor. Uygulamanın dilinin çok pratik bir şekilde değiştirilebilmesi de zamandan tasarruf edilmesine olanak tanıyor.

Bu rehberde sosyal medya hizmetinin farklı dilde kullanılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Snapchat İngilizce oldu diyen kullanıcılar da rehberimizdeki adımları izleyerek uygulamanın arayüzünü tekrar Türkçe yapabilir.

Snapchat Dil Değiştirme Adımları

Snapchat'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine basın.

Dişli çark simgesine dokunun.

Dil kategorisini görüntüleyin.

Bir dil seçin.

"Değiştir" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Sosyal medya platformu Snapchat pek çok işlemin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Uygulamada kolayca yapılan işlemler arasında dil değiştirme de yer alıyor. Arayüzü farklı bir dilde kullanmak için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan popüler sosyal medya uygulamasını açın ve oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bunu yapmanız hâlinde uygulamanın arayüzü ile karşılaşacaksınız.

Profil simgesinin üzerine dokunarak profil sayfasını görüntüleyin. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan dişli çark simgesine basın.

Ayarlar sayfasında "Bildirimler", "Bitmoji", "Kullanıcı Adı", "E-posta", "Snapchat+" ve "İki Etkenli Kimlik Doğrulama" dahil olmak üzere çeşitli kategoriler göreceksiniz. Bunlar arasından "Dil" kategorisine dokunun.

Açılan sayfada Türkçe, Almanca, Fransızca, Çince, İtalyanca, Japonca, Korece, Hintçe ve İspanyolca dahil olmak üzere pek çok dil seçeneği göreceksiniz. Uygulamanın arayüzünü hangi dilde kullanmak istiyorsanız o dili seçin. Seçim yaptıktan sonra bir pencere açılacak. "Değiştir" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Snapchat'i Türkçe Yapma Adımları

Snapchat'i açın.

Hesabınıza girin.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Dişli çark butonuna basın.

Dil kategorisini açın.

Türkçe dilini seçin.

"Değiştir" butonuna dokunun.

Snapchat'i Türkçe yapma işlemi için öncelikle uygulamayı açın ve hesabınıza girin. Profil sayfasında yer alan dişli çark butonuna basın. Bir sonraki adımda Dil kategorisini açın ve ardından Türkçe dilini seçin. Son olarak "Değiştir" butonuna dokunun.

Bu rehberde dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Snapchat'te dil nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak uygulamanın dilini hızlı ve pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz.