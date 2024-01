Ask AI

Ask AI, sorduğunuz her soruya anında cevap alabileceğiniz bir yapay zeka uygulamasıdır. İstediğiniz her konuda sohbet edin, fikir edinin ve çeşitli işlerinizde yardım alın.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ChatGPT ve GPT-4 tarafından desteklenen Ask AI, kullanıcıların sorunlarına en iyi şekilde yardımcı olmaktadır. Yapay zekadan yardım aldığımız ve bunun çokça arttığı bu dönemde, gitgide gelişen uygulamaları da gözlemlemişsinizdir. Bu yapay zeka uygulamalarını kullanarak birçok sorunuza cevap alabilirsiniz.

Güçlü AI desteği sayesinde hikayeler, şarkı sözleri, metin çevirisi, yemek tarifleri, şakalar, matematik sorularına yanıtlar ve daha birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aslında aradığınız her şeyi Ask AI sayesinde kolaylıkla bulabilirsiniz.

Ask AI İndir

Herhangi bir konu hakkında sohbet edebilir ve yanıtlarını anında alabilirsiniz. Spor, bilim, siyaset, doğa ve aklınıza ne geliyorsa konuşabilir ve öğrenebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yabancı dilinizi de geliştirebilirsiniz. İçerisindeki metin çevirici sayesinde bilmediğiniz kelimeleri öğrenin ve pratik yapın.

Uygulama sadece sohbet edip bilgi almakla kalmıyor, aynı zamanda farklı konularda da size yardımcı oluyor. Örnek vermek gerekirse; rap şarkısı yazabilir, şiirler yazabilir ve Ask AI'dan yardım alabilirsiniz.

Aklınızdaki her soruya cevap alın, kendinizi geliştirin ve işlerinizi kolaylıkla halledin. En gelişmiş yapay zeka uygulamaları arasında yer alan ve aynı zamanda ücretsiz olan Ask AI uygulamasını indirerek, siz de ChatGPT ve GPT-4'ün gücünden faydalanın.

Ask AI Özellikleri