ChatGPT'den Bugüne: Yapay Zeka Araçlarına Yaptırabileceğiniz Her Şey

Yapay zekâ furyasını başlatan ilk uygulama şüphesiz ChatGPT oldu. 7’den 70’e herkesin deneyimleyebildiği bir yapay zekâ aracı olması hem ChatGPT’nin hem de bu teknolojinin ne kadar erişilebilir, kullanılabilir ve yararlı olduğunu gözler önüne serdi.

GPT ile başlayan bu serüven sayısız yapay zekâ aracının kullanıma açılması ile yeni bir çağ başlattı. Sadece metin üretimi ile sınırlı kalmayan bu teknoloji hayatımıza neler kattı? En başından bugüne kadar yapay zekâya yaptırabildiğimiz işler neler?

Bu yazımızda AI teknolojisini hayatınızın hangi alanlarında kullanabileceğinizi örnek uygulamalarla birlikte ele aldık. İşte, çağa ayak uydurmak isteyenler için AI ile yapılabilecekler!

İçerik Üretimi, Araştırma, Kod ve E-mail Yazımında Kullanılan Chatbotlar

Açık kaynaklı bir yapay zeka modeli ile sorularımıza yanıtlar veren, araştırmalarımızı geliştiren ve tıpkı bir insan gibi bizle diyalog kurabilen sohbet botları yapay zekâ ile ilgili ilk tanıştığımız unsurlardan birisi.

OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT, kolay kullanımı, hızlı ve insansı cevapları ile çokça tercih ediliyor. Ancak bu aracın verileri 2021 yılı ile sınırlı. Şu an üstünde çalışılan yeni sürüm ile bu durum değişebilir. Ancak alternatif olarak üretilen sohbet botlarında güncel verilerle çalışma şansınız da var.

Örneğin,

Google Bard

Perplexity AI

Microfost Bing

Llama

1. Google Bard

Bard AI uygulamasına baktığımızda Google’ın LaMDA isimli dil modelini kullandığını görüyoruz. E-mail, içerik ve kod yazdırma gibi işlemler için kullanılabiliyor. 40’ı aşkın dil desteği var. Google’ın kendi arama motoru ile entegre bir şekilde çalışıyor.

2. Perplexity AI

ChatGPT’nin kaynak göstermeme sorununu çözen Perplexity AI, arama motorları gibi çalışıyor. Size sunduğu verilerin kaynaklarını gösteriyor. ‘Focus’ butonu sayesinde aramalarınızı özelleştirmenizi sağlıyor.

Copilot özelliği sayesinde daha da gelişmiş bir deneyim sunan Perplexity ile akademik araştırmalar yapabilir, akıllı bir arama süreci deneyimleyebilir, internet erişimi sayesinde aradığınız konuya ilişkin en güncel verilere ulaşabilirsiniz.

3. Microfost Bing

Microsoft Edge ile benzer bir arayüze sahip olan bu uygulamada ‘Chat’ butonuna basarak chatbot’a bağlanabiliyorsunuz. Bu robota sorular sorduğunuzda arama sonuçları ile ilgili seçenekler size sunuluyor.

Perplexity ile kıyaslandığında Microsoft Bing’in daha amatör ve günlük kullanıma uygun olduğunu söyleyebiliriz. Akademik araştırmalar için ise Perplexity AI’yi tercih ederek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

4. Llama

Açık kaynaklı bir chatbot olan Llama Meta ve Microsoft’un iş birliği yaparak ürettiği bir yapay zeka aracı olarak tanınıyor.

2.si sürümü geliştirilen bu araçta kod üretimine odaklanılıyor. Yeni kodların geliştirilmesinin yanı sıra mevcut kodların düzenlenmesi ve kontrol edilmesi için de yararlanabileceğiniz bir asistan.

Görsel İçerik Üretebileceğiniz AI Araçları

Girdiğiniz metne uygun görsel üretebilen birçok yapay zekâ aracı geliştirildi. Bunun yanında örnek bir görsel ekleyebileceğiniz ve mevcut görseller üstünde düzenlemeler yapabileceğiniz uygulamalar da oldukça popüler.

Yapay zekâ ile görsel üretiminde yararlanabileceğiniz başlıca araçları sıralayacak olursak:

Dall-E

Midjourney

Leonardo AI

Stable Diffusion

Runway

Firefly

Deepfake

Bu uygulamalara göz atabilirsiniz. Temel olarak benzer işlevlere sahip olsalar da farklı yetenekleri ve özellikleri olduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin Midjourney ve Leonardo AI’de aynı prompt ile elde edeceğiniz görsellerin tarzı birbirinden oldukça farklı.

Bunun yanında sıfırdan görsel üretmek yerine mevcut görselleri hareketlendiren Runway gibi araçlar da var. Dolayısıyla görsel düzenlemek dediğimizde aklınıza sadece fotoğrafların da gelmemesi gerekiyor.

Video editlerinde kullanabileceğiniz sayısız yapay zekâ aracı ve eklentisi mevcut. Fotoğraflarınızı videoya çeviren, sıfırdan bir video yapmanızı sağlayan, mevcut videonuzda büyük değişiklikler yapmanızı sağlayan çok sayıda yapay zeka uygulamasını kullanabilirsiniz.

Çeviri Yaparken Kullanılan Yapay Zekâ Uygulamaları

Çok sayıda farklı dili destekleyen özel dil modelleri sayesinde saniyeler içinde devasa metinleri çevirebilen yapay zekâ araçları özellikle kaynak tarama aşamasında işinizi oldukça kolaylaştırıyor.

Amatör kullanıma uygun daha fazla seçenek olsa da profesyonel çeviri desteği için de yapay zekâ destekli birçok uygulamadan yararlanmanız mümkün. Bu anlamda denemek isteyeceğiniz bazı araçlar şunlar:

DeepL

OpenL

MateCat

SmartCat

Seslendirme ve Müzik Üretme Araçları

Yazdığınız metinlerin farklı yaş, cinsiyet ve aksanlara sahip yapay zeka robotları tarafından seslendirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için ilgili metni belirtilen alana girip istediğiniz karakter özelliklerini seçmeniz gerekiyor.

Buna uygun farklı ses önerilerini deneyerek metninizi hangisinin okumasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunun yanında bazı araçlar da ses klonlama işlemi için kullanılıyor.

Seslendirme ve ses klonlama için kullanabileceğiniz bazı yapay zekâ araçları şunlar:

Narakeet

Murf.AI

Play.ht

Lyrebird AI

Resemble AI

Müzik üretme konusunda ise öne çıkan yapay zeka destekli uygulamalar şu şekilde sıralanıyor:

Wavtool

Stability AI

Magenta Studio

Boomy

AIVA

Soundful

Loudly

Yapay Zeka Araçlarının Diğer Popüler Kullanım Alanları

Temel olarak bu işleri yaptırabileceğiniz yapay zekâ uygulamaları daha özel görevlere göre de sınıflandırılabiliyor. Örneğin; sesi yazıya dönüştürebilen, not alma, özet çıkarma ve rapor oluşturma gibi işlevleri yerine getiren araçlar toplantılarda işinize yarayabilecek yapay zeka araçları arasında sıralanıyor.

Sosyal medya içerik üreticileri için ise tüm hesapları tek platformda yöneterek içerik takvimlerinin oluşturulabildiği, içeriklerin geliştirilebildiği ve hedef kitle analizinin yapılabildiği araçlar mevcut.

Bazı araçlar ise yapay zeka programlarını daha etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek için tercih ediliyor. Prompt yazmanıza yardımcı olan birçok yapay zekâ uygulaması, bu teknolojiyi en verimli şekilde kullanmayı size öğretiyor.

Logo ve grafik tasarım alanında da birçok kullanışlı uygulama mevcut.

Gün geçtikçe yapay zekâdan yararlanabileceğimiz alanlar artıyor. Bu da sektörler arasında farklı konularda özelleşmiş yapay zekâ araçlarının üretilmesine ortam hazırlıyor. Yakın bir gelecekte çok daha fazla işi yapay zekâya yaptırıyor olacağımızı öngörmek zor değil.