Assassin's Creed Black Flag Resynced
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- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 63.48 GB
- Üretici Ubisoft
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Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Black Flag Resynced, 2013'te piyasaya sürülen Assassin's Creed Black Flag oyununun remake sürümüdür.
⚡ Önemli Bilgiler
- Assassin's Creed Black Flag Resynced, 2013'te çıkan Black Flag'in baştan geliştirilen remake sürümüdür.
- Deniz savaşları ve keşif mekanikleri önemli ölçüde geliştirildi.
- Remake sürümüne yeni görevler ve karakter hikâyeleri eklendi.
Popüler Assassin's Creed oyunlarından olan Black Flag'in yeniden yapımı Assassin's Creed Black Flag Resynced, oyunculara geliştirilmiş bir deneyim sunuyor. Önceki sürümüne kıyasla görsel ve içerik kısmında kapsamlı bir şekilde tasarlanan Black Flag Resynced, korsan hikayesini tekrardan oyunculara sunuyor.
Assassin's Creed Black Flag Resynced oyununda deniz savaşlarına katıılacak, suikast görevlerinde yer alacak ve Karayip Denizi'ni keşfedeceksiniz. Yeni keşif sistemi sayesinde, su altı ve su üstünü istediğiniz gibi keşfedebileceksiniz.
Batık gemileri, gizli hazineleri ve su altındaki sırları dalış yaparak gün yüzüne çıkarın.
Assassin's Creed Black Flag Resynced İndir
Assassin's Creed Black Flag'in ana hikayesi büyük ölçüde korunmuş. Lakin, remake sürümüne özel olarak yeni görevler ve karakter hikayeleri de oyuna eklenmiş durumda. Blackbeard ve Stede Bonnet gibi karakterlere yönelik görevler, Assassin's Creed Black Flag Resynced sürümü ile karşımıza çıkıyor.
Eğer siz de Assassin's Creed Black Flag hayranıysanız, yenilenen ve oldukça beğeni toplayan Assassin's Creed Black Flag Resynced sürümünü indirebilirsiniz.
Assassin's Creed Black Flag Resynced Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64 bit only), Windows 11
- İŞLEMCI: Intel Core i7-8700K 3.7 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB), AMD Radeon RX5500XT (8GB) or Intel ARC A580 (8GB)
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 65 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Assassin's Creed Black Flag Resynced nasıl bir oyun?
Assassin's Creed Black Flag Resynced, açık dünya aksiyon-macera türünde geliştirilen ve korsan temalı oynanışıyla öne çıkan bir remake oyunudur. Gizlilik, parkur, deniz savaşları ve keşif mekaniklerini bir araya getirir.
Resynced, orijinal Black Flag'den farklı mı?
Evet. Yenilenmiş grafikler, modern savaş ve gizlilik mekanikleri, geliştirilmiş parkur sistemi, yeni görevler ve ek hikâye içerikleriyle orijinal oyunun kapsamlı şekilde yeniden tasarlanmış sürümüdür.
Oyunda yeni içerikler bulunuyor mu?
Evet. Blackbeard ve Stede Bonnet'e özel yeni görevler, yeni mürettebat üyeleri, fotoğraf modu, evcil hayvanlar, yeni deniz şarkıları ve keşfedilecek ek bölgeler bulunuyor.
Çok oyunculu mod bulunuyor mu?
Hayır. Resynced tamamen tek oyunculu deneyime odaklanıyor. Orijinal oyundaki çok oyunculu mod remake sürümünde yer almıyor.
Assassin's Creed Black Flag Resynced ne zaman çıktı?
Assassin's Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz 2026 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için yayınlandı.