Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Black Flag Resynced, 2013'te piyasaya sürülen Assassin's Creed Black Flag oyununun remake sürümüdür.

Berkcan Aktürk - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Assassin's Creed Black Flag Resynced, 2013'te çıkan Black Flag'in baştan geliştirilen remake sürümüdür.

Deniz savaşları ve keşif mekanikleri önemli ölçüde geliştirildi.

Remake sürümüne yeni görevler ve karakter hikâyeleri eklendi.

Popüler Assassin's Creed oyunlarından olan Black Flag'in yeniden yapımı Assassin's Creed Black Flag Resynced, oyunculara geliştirilmiş bir deneyim sunuyor. Önceki sürümüne kıyasla görsel ve içerik kısmında kapsamlı bir şekilde tasarlanan Black Flag Resynced, korsan hikayesini tekrardan oyunculara sunuyor.

Assassin's Creed Black Flag Resynced oyununda deniz savaşlarına katıılacak, suikast görevlerinde yer alacak ve Karayip Denizi'ni keşfedeceksiniz. Yeni keşif sistemi sayesinde, su altı ve su üstünü istediğiniz gibi keşfedebileceksiniz.

Batık gemileri, gizli hazineleri ve su altındaki sırları dalış yaparak gün yüzüne çıkarın.

Assassin's Creed Black Flag Resynced İndir

Assassin's Creed Black Flag'in ana hikayesi büyük ölçüde korunmuş. Lakin, remake sürümüne özel olarak yeni görevler ve karakter hikayeleri de oyuna eklenmiş durumda. Blackbeard ve Stede Bonnet gibi karakterlere yönelik görevler, Assassin's Creed Black Flag Resynced sürümü ile karşımıza çıkıyor.

Eğer siz de Assassin's Creed Black Flag hayranıysanız, yenilenen ve oldukça beğeni toplayan Assassin's Creed Black Flag Resynced sürümünü indirebilirsiniz.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64 bit only), Windows 11

Windows 10 (64 bit only), Windows 11 İŞLEMCI: Intel Core i7-8700K 3.7 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz

Intel Core i7-8700K 3.7 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB), AMD Radeon RX5500XT (8GB) or Intel ARC A580 (8GB)

NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB), AMD Radeon RX5500XT (8GB) or Intel ARC A580 (8GB) DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 65 GB kullanılabilir alan