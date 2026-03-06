Axis Blade APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 420 MB
- Üretici AWESOMEPIECE
-
Axis Blade APK, 1v1 ve 3v3 gerçek zamanlı PvP savaşları yapabileceğiniz, spin mekanikleri, mecha parça özelleştirmesi ve gacha sistemleri içeren bir 3D aksiyon RPG arena oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Axis Blade, gerçek zamanlı PvP odaklıdır ve internet bağlantısı gerektirir.
- Axis Blade'de gacha sistemi ve oyun içi ödül mekanikleri bulunmaktadır.
- Axis Blade'de blade geliştirme ve parça birleştirme sistemi ilerlemenin temelidir.
Axis Blade APK, spin temelli savaş mekanikleriyle tasarlanmış 3D aksiyon RPG arena oyunudur. Oyunda kendi Blade’lerinizi oluşturarak gerçek zamanlı PvP savaşlarında mücadele eder ve Axis Master unvanı için rekabet edersiniz.
Oyun, 1v1 birebir düellolar ve 3v3 takım savaşları sunar. Gerçek zamanlı kontroller sayesinde farklı kombinasyonları yapabilir, doğru zamanlamayla güçlü skill zincirleri oluşturulabilir ve arena savaşlarında üstünlük sağlayabilirsiniz. Anime esintili karakter tasarımları ve stratejik takım kurma sistemi oyunun temel yapısını oluşturur.
Axis Blade APK İndir
Axis Blade APK, Android cihazlarınız için sunulan 3D PvP arena odaklı bir aksiyon RPG oyunudur.
Eğer siz de spin mekanikli savaş sistemi ve özelleştirme deneyimi arıyorsanız, Axis Blade APK'yı indirin!
Axis Blade Oyun Özellikleri
- 1v1 ve 3v3 gerçek zamanlı PvP savaşlar
- Spin temelli arena çatışma sistemi
- Anime tarzı karakter tasarımları
- 80’den fazla mecha parça ile Blade özelleştirme
- Fusion, tuning ve geliştirme sistemi
- Gacha ile nadir Blade ve parça kazanma
- Günlük giriş ödülleri ve etkinlikler
- Global arena rekabet sistemi
- Canlı oyuncu etkileşim alanı
Sıkça Sorulan Sorular
Axis Blade nasıl bir oyundur?
Gerçek zamanlı 1v1 ve 3v3 PvP savaşlar sunan spin temelli 3D aksiyon RPG arena oyunudur.
Axis Blade oyununda Blade özelleştirme var mı?
Evet, 80’den fazla mecha parça ile Blade oluşturma ve tuning sistemi bulunmaktadır.
Axis Blade gacha sistemi içeriyor mu?
Evet, oyuncular nadir Blade ve parçaları gacha sistemi üzerinden elde edebilir.
Axis Blade offline oynanır mı?
Oyun PvP ve online arena savaşlarına odaklandığı için internet bağlantısı gerektirebilir.