Axis Blade APK, 1v1 ve 3v3 gerçek zamanlı PvP savaşları yapabileceğiniz, spin mekanikleri, mecha parça özelleştirmesi ve gacha sistemleri içeren bir 3D aksiyon RPG arena oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Axis Blade, gerçek zamanlı PvP odaklıdır ve internet bağlantısı gerektirir.

Axis Blade'de gacha sistemi ve oyun içi ödül mekanikleri bulunmaktadır.

Axis Blade'de blade geliştirme ve parça birleştirme sistemi ilerlemenin temelidir.

Axis Blade APK, spin temelli savaş mekanikleriyle tasarlanmış 3D aksiyon RPG arena oyunudur. Oyunda kendi Blade’lerinizi oluşturarak gerçek zamanlı PvP savaşlarında mücadele eder ve Axis Master unvanı için rekabet edersiniz.

Oyun, 1v1 birebir düellolar ve 3v3 takım savaşları sunar. Gerçek zamanlı kontroller sayesinde farklı kombinasyonları yapabilir, doğru zamanlamayla güçlü skill zincirleri oluşturulabilir ve arena savaşlarında üstünlük sağlayabilirsiniz. Anime esintili karakter tasarımları ve stratejik takım kurma sistemi oyunun temel yapısını oluşturur.

Axis Blade APK, Android cihazlarınız için sunulan 3D PvP arena odaklı bir aksiyon RPG oyunudur.

Eğer siz de spin mekanikli savaş sistemi ve özelleştirme deneyimi arıyorsanız, Axis Blade APK'yı indirin!

Axis Blade Oyun Özellikleri

1v1 ve 3v3 gerçek zamanlı PvP savaşlar

Spin temelli arena çatışma sistemi

Anime tarzı karakter tasarımları

80’den fazla mecha parça ile Blade özelleştirme

Fusion, tuning ve geliştirme sistemi

Gacha ile nadir Blade ve parça kazanma

Günlük giriş ödülleri ve etkinlikler

Global arena rekabet sistemi

Canlı oyuncu etkileşim alanı