Batman: The Enemy Within
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 289
- Üretici Telltale Games
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Batman: The Enemy Within bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur
Batman: The Enemy Within eğer zorlu bulmacaları seviyorsanız oynamaktan keyif alacağınız bir Batman oyunu.
Daha önceden de farklı bir Batman oyunu hazırlayan Telltale Games tarafından geliştirilen bu yeni macera oyunu bize Batman'in baş düşmanı Riddler ile mücadele etme şansı veriyor. Riddler, Gotham şehrinde terör yaratmak için şehre geri dönüyor. Batman ise, arkasındaki kişilik olan Bruce Wayne'in de dahil olacağı bu mücadelede Riddler'ın psikopatça testleri ve bulmacalarıyla yüzleşiyor. Biz ise kahramanımızı yönlendirerek nasıl bir yol izleyeceğini belirliyoruz.
Batman: The Enemy Within, diğer Telltale oyunları gibi içinde aksiyon olmayan; fakat kritik seçimler yaptığınız bir oyun. Batman: The Enemy Within, aksiyona yer vermese de heyecan yaşatmayı başarıyor; çünkü oyunda karşımıza zorlu seçimler yapacağımız durumlar ve diyaloglar çıkıyor. Bu durumlarda ne yapacağımızı seçmek için bize kısa bir süre veriliyor. Vereceğimiz kararlar ise oyunun nasıl ilerleyip sonlandığını belirliyor.
Batman: The Enemy Within, bölümler halinde yayınlanacak. İlk olarak 1. bölüm ayınlanıyor, diğer bölümler ise ilk bölüm yayınlandıktan sonra sırayla çıkış yapacak. Oyunu satın aldığınızda bu bölümlerin hepsini çıktıklarında indirebiliyorsunuz.
Batman: The Enemy Within'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- 64 bit Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi
- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci
- 3 GB RAM
- 1 GB video belleğe ve son sürücülere sahip Nvidia GTS 450 ekran kartı
- DirectX 11
- DirectX 11 uyumlu ses kartı
- 15 GB boş depolama alanı
Batman: The Enemy Within APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 586
- Üretici Telltale Games
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Batman: The Enemy Within APK'da, kahraman karakter Batman olarak Gotham şehrini karıştıran Riddler'ı durdurun.
Batman: The Enemy Within APK, Telltale Games tarafından geliştirilen popüler macera serisinin sonuncu oyunudur. Android cihazlarda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Batman: The Enemy Within, oyunculara ilk bölümü ücretsiz sunmaktadır. Bu Batman oyununda, Gotham şehrini birbirine katan Riddler ile mücadele veriyoruz.
Batman oyunları mobil platformda da hem grafiksel hem de oynanış yönünden kalitesini gösteriyor. Telltale Games imzalı yeni Batman oyunu Batman: The Enemy Within’de Gotham şehrinde terör estiren kötü karakter Riddler’ın karşısına ana karakter Bruce Wayne çıkıyor.
Batman: The Enemy Within APK İndir
Riddler’ın korkunç bulmacaları, acımasız federal ajanın gelişi, Joker’in ortaya çıkışı derken Batman kendini büyük bir belanın içinde buluyor. Oyunun ilginç yanı da bu noktada ortaya çıkıyor. Batman, tüm düşmanlarıyla aynı anda başa çıkmak yerine güç birliğine gitmeyi seçiyor. Batman’in seçimlerinde ona biz yardımcı oluyoruz. Yaptığımız seçimler Batman’in kaderini doğrudan etkilediğinden çok mühim.
Seçimlerle hikayenin akışını değiştirebildiğimiz bol diyaloglu oyunlar arasında Batman: The Enemy Within. Aksiyon yönü zayıf, ağır ilerleyen bir macera oyunu olduğunu belirtmem gerek. Unutmadan, 5 bölümlük serinin 1. bölümü ücretsiz oynamaya açık. Bölüm 2’ye geçmek için uygulama içi satın alım yapmanız gerekiyor.
Batman: The Enemy Within oyununu destekleyen telefon ve GPU'lar şu şekildedir:
GPU
- Adreno 418, 420, 430, 505 ve 530
- Tegra K1 ve X1
- Mali T760 & T880
- Nvidia Maxwell
Telefonlar
- Samsung Galaxy S6 ve üzeri
- LG G4, V10, G Flex2 ve üzeri
- Note 4 ve 5 üzeri
Batman: The Enemy Within
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 295
- DOSYA BOYUTU 1.97 GB
- Üretici Telltale Games
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Yeni Batman oyununda Riddler ile mücadele ediyoruz.
Batman: The Enemy Within, Telltale Games tarafından geliştirilen yeni Batman oyunu. Yeni sezonda 5 bölümlük serinin ilk bölümü bizlerle buluşuyor. iOS platformunda da ilk bölümün ücretsiz olarak sunulduğu macera oyununda Gotham şehrini alt üst eden Riddler’a bir dur diyoruz. Kötü karakterin korkunç bulmacaları çözmekle uğraşırken geri dönülemez zorlu seçimler yapmamız gerekecek. Hikayenin gidişatını oyuncuya bırakan harika bir yapım karşımızda.
Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen aksiyondan uzak, bol konuşmalı yepyeni Batman oyunu Batman: The Enemy Within’de karşımıza aldığımız karakter Riddler ancak onun hain planlarını çürütmek için aralarında acımasız bir federal ajan ve Joker’in de bulunduğu kötülerle iş birliğine gitmemiz gerekiyor. Oyun boyunca yaptığımız seçimler Batman’in kaderini direkt etkiliyor. Yanlış verdiğimiz bir kararla Bruce’u karanlığın içine gömebiliriz.
Unutmadan, oyunun yapımcısı Telltale, iOS 10 yüklü iPhone 6s ve iPad Air 2 ve daha yeni cihazlarda oyunun oynanması gerektiğini belirtmiş. Ayrıca ikinci bölüme geçerseniz uygulama içi satın alım karşınıza çıkıyor.