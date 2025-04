Batman: The Enemy Within

Batman: The Enemy Within bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur

Can Erdil Şentürk - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Batman: The Enemy Within eğer zorlu bulmacaları seviyorsanız oynamaktan keyif alacağınız bir Batman oyunu.

Daha önceden de farklı bir Batman oyunu hazırlayan Telltale Games tarafından geliştirilen bu yeni macera oyunu bize Batman'in baş düşmanı Riddler ile mücadele etme şansı veriyor. Riddler, Gotham şehrinde terör yaratmak için şehre geri dönüyor. Batman ise, arkasındaki kişilik olan Bruce Wayne'in de dahil olacağı bu mücadelede Riddler'ın psikopatça testleri ve bulmacalarıyla yüzleşiyor. Biz ise kahramanımızı yönlendirerek nasıl bir yol izleyeceğini belirliyoruz.

Batman: The Enemy Within, diğer Telltale oyunları gibi içinde aksiyon olmayan; fakat kritik seçimler yaptığınız bir oyun. Batman: The Enemy Within, aksiyona yer vermese de heyecan yaşatmayı başarıyor; çünkü oyunda karşımıza zorlu seçimler yapacağımız durumlar ve diyaloglar çıkıyor. Bu durumlarda ne yapacağımızı seçmek için bize kısa bir süre veriliyor. Vereceğimiz kararlar ise oyunun nasıl ilerleyip sonlandığını belirliyor.

Batman: The Enemy Within, bölümler halinde yayınlanacak. İlk olarak 1. bölüm ayınlanıyor, diğer bölümler ise ilk bölüm yayınlandıktan sonra sırayla çıkış yapacak. Oyunu satın aldığınızda bu bölümlerin hepsini çıktıklarında indirebiliyorsunuz.

Batman: The Enemy Within'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 3 GB RAM

- 1 GB video belleğe ve son sürücülere sahip Nvidia GTS 450 ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX 11 uyumlu ses kartı

- 15 GB boş depolama alanı